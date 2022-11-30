الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد فرنسا

يخوض منتخب تونس مواجهة مصيرية أمام منافسه فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

ويلعب ضمن منافسات الجولة ذاتها منتخب أستراليا مع الدنمارك لحساب المجموعة ذاتها.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة تونس وفرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "المدينة التعليمية" في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت قطر الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق عصام الشوالي وأيضاً قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس اكسترا 1 وقناة الكأس المفتوحة.