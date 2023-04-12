كانسيلو يظهر احترامه لشعار مانشستر سيتي ويتفادى المرور فوقه (فيديو)
أبدى جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي المُعار لنادي بايرن ميونخ، احترامًا رائعًا لشعار "السيتي" خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واكتسح مانشستر سيتي نظيره بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
سجل أهداف مانشستر سيتي كل من رودري، برناردو سيلفا، وإرلينغ هالاند في الدقائق 27، 70، و77 على التوالي.
وأظهرت لقطات مصورة تجنب اللاعب البرتغالي السير فوق شعار النادي خلال تواجده في ممر دخول استاد الاتحاد، مما لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور الذي تداول اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا فيديو يظهر لفتة كانسيلو، وعلق بكلمة: "احترام".
ولم يتواجد جواو كانسيلو في التشكيل الرسمي لنادي بايرن ميونخ، بل جلس على دكة البدلاء، لملاقاة مانشستر سيتي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.
وكان اللاعب البرتغالي قد انضمّ لصفوف "البافاري" في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من "السيتي".