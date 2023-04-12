كانسيلو يظهر احترامه لشعار مانشستر سيتي ويتفادى المرور فوقه (فيديو)

أبدى جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي المُعار لنادي بايرن ميونخ، احترامًا رائعًا لشعار "السيتي" خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واكتسح مانشستر سيتي نظيره بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من رودري، برناردو سيلفا، وإرلينغ هالاند في الدقائق 27، 70، و77 على التوالي.