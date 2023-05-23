فينيسيوس يعلق على لقطة إطفاء أضواء أشهر تمثال في البرازيل تضامنًا معه

أطفئت أضواء تمثال المسيح الأيقوني "كريستو ريدينتور" في ريو دي جانيرو لمدة ساعة واحدة، مساء الاثنين، لإظهار التضامن مع فينيسيوس جونيور مهاجم البرازيل الذي تعرَّض لإساءات عنصرية خلال مباراة محلية في إسبانيا.

وتقرر إطفاء الأضواء لمدة ساعة أمس ليختتم يوم تم فيه إدانة الإساءات التي تعرض إليها لاعب ريال مدريد خلال اللعب في ضيافة فالنسيا بدوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم الأحد الماضي. وقد تم إدانة الإساءات تلك أيضًا من قِبل اتحاد الحكومة البرازيلية وعالم كرة القدم.