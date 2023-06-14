سعيد الشهراني يثير الجدل بين جمهور الهلال بعد ترشحه لرئاسة النادي
أثار سعيد الشهراني، المرشح لمجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال السعودي غير الربحية، جدلًا بين جمهور ناديه، إذ أعلن خلال 24 ساعة فقط ترشحه ثم انسحابه، قبل أن يقوم بتحويل حسابه على تويتر إلى الوضع الخاص.
واقتصرت المنافسة على تولي مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية بين قائمة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السابق، وقائمة الشهراني، في ظل توقعات بأن يحصل بن نافل على غالبية الأصوات نظرًا للنجاحات التي حققها مع "الزعيم" الفترة الماضية.
وأغلقت قوائم مرشحي الانتخابات للمؤسسات غير الربحية لأندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي بتقدم 11 مرشحًا أمس، في أعقاب حل مجالس إداراتها، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات على 75% منها.
وأعلنت وزارة الرياضة تكوين مجالس إدارات شركات أندية الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد، من خمسة أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات العامة، وعضوين يتم ترشيحهما من مؤسسة النادي غير الربحية.
وفور إعلان الشهراني دخول معترك الانتخابات، قال عبر حسابه الموثق على تويتر: "أريد أن أكون جزءًا من تاريخ نادي الهلال السعودي وتحقيق النجاحات المذهلة التي تستحقها جماهيرنا الرائعة، لذلك، أقدم ترشحي لرئاسة النادي للعمل على تحقيق التغيير وتوجيه الفريق نحو الأهداف الكبرى".
وأضاف: "وأعد جماهير الهلال العظيمة بأن أبذل قصارى جهدي في سبيل تحقيق الطموحات وأتطلع إلى دعمكم وثقتكم في نجاحي في هذه المهمة".
وقوبل هذا الترشح بانتقادات من جمهور الهلال، إذ تداولوا تغريدات سابقة للشهراني ينتقد فيها الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه يحتاج إلى "غربلة".
التراجع عن الترشح
وفي صباح اليوم الأربعاء، أكد الشهراني عبر حسابه على تويتر، أنه "رغبة في عدم تعقيد الموقف، أفضّل عدم إكمالي للترشح لرئاسة الهلال، وعدم تقديم الملف.. ولكل من دعمني الشكر والتقدير".
وبعد هذه التغريدة، قام سعيد الشهراني بعمل حماية لتغريداته على موقع "تويتر"، إذ لم يتمكن متابعوه من الوصول إلى ما يكتبه.
وكان الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، وجَّه رسالة للشهراني بعد إعلان ترشحه لرئاسة نادي الهلال، قائلًا: "أستاذ سعيد عليك أولاً أن تفهم وتدرك أدبيات الفريق الذي تترشح لرئاسته ومن ثم فكر في الترشح، مع احترامي وتقديري لشخصك، نادي الهلال لا يتقدم لرئاسته كل شخص فهذا واجهة الرياضة السعودية وزعيم القارة".
ووفق البرنامج الزمني لنادي الهلال، فقد تقرَّر إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، خلال يومي الـ20 والـ21 من يونيو، مع تحديد موعد الاقتراح وعقد الجمعية العمومية، يوم الخميس الـ22 من يونيو.