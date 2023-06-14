سعيد الشهراني يثير الجدل بين جمهور الهلال بعد ترشحه لرئاسة النادي

أثار سعيد الشهراني، المرشح لمجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال السعودي غير الربحية، جدلًا بين جمهور ناديه، إذ أعلن خلال 24 ساعة فقط ترشحه ثم انسحابه، قبل أن يقوم بتحويل حسابه على تويتر إلى الوضع الخاص.

واقتصرت المنافسة على تولي مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية بين قائمة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السابق، وقائمة الشهراني، في ظل توقعات بأن يحصل بن نافل على غالبية الأصوات نظرًا للنجاحات التي حققها مع "الزعيم" الفترة الماضية.

وأغلقت قوائم مرشحي الانتخابات للمؤسسات غير الربحية لأندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي بتقدم 11 مرشحًا أمس، في أعقاب حل مجالس إداراتها، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات على 75% منها.