وجه جديد ينافس بن نافل ورباعي في الأهلي.. تعرف على أبرز مرشحي انتخابات الأندية السعودية
يبدو أن المنافسة على رئاسة الأندية السعودية الكبار الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، ستكون على صفيح ساخن، حيث أغلقت أبواب الترشح للرئاسة والعضوية أمام الراغبين في التقدم بأوراقهم، بعد حل مجالس الإدارات السابقة.
وشهد الأسبوع الماضي، حل مجالس إدارات الرباعي، بعد قرار خصخصته واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% منها.
وحسب لائحة المؤسسات غير الربحية للأندية، فإنها تملك نسبة 25% من ملكية الأندية الأربعة، وقد ذهبت نسبة الـ75 إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية، لكنها هي التي تتيح للنادي ترشيح رئيس مجلس إدارة، مع قيام صندوق الاستثمارات العامة بترشيح 5 أعضاء في كل مجلس إدارة.
مرشحو الأندية
وقالت صحيفة "الرياضية"، إن هناك رباعيا تقدم بأوراق ترشحه بالفعل لرئاسة الأهلي، وهم: خالد العيسى، وزياد اليوسف، وعبد الله بترجي وأحمد الصائغ، والثنائي الأخير تحديدًا سبق أن ترأس "الراقي" لفترة بالفعل.
أما في الهلال، فقد أشارت "الرياضية" إلى ظهور وجه جديد لمنافسة فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم السابق، الذي تقدم بأوراق ترشحه بالفعل، وظهر أمامه منافسه سعيد الشهراني.
النصر
وفي نادي النصر، تقدم 3 مرشحين بأوراقهم، هم: مسلي آل معمر الرئيس السابق، وثامر اليمني، ومهند الداوود.
بينما أعلن أنمار الحائلي، الرئيس السابق للاتحاد، تقدمه هو الآخر بأوراقه للترشح لرئاسة "العميد" لفترة جديدة بعدما تولى المسؤولية في الأربع سنوات الأخيرة، ونجح في حصد بطولتين في الموسم الجاري؛ كأس السوبر السعودي وكأس دوري روشن.
موعد الانتخابات
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية في الأندية المشار إليها يوم 22 يونيو الحالي.
وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال يومين فقط، وسيكون هناك يوم واحد للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، الذي حدد في 16 من ذات الشهر، وسيتم النظر في الطعون المقدمة خلال 3 أيام، بدءا من اليوم الذي يليه حتى 19 يونيو.
وسيكون هناك يومان لإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين خلال يومي 20 و21 يونيو، وموعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية سيكون في 22 يونيو، وخصص يوم 23 يونيو للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية.