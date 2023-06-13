وجه جديد ينافس بن نافل ورباعي في الأهلي.. تعرف على أبرز مرشحي انتخابات الأندية السعودية

يبدو أن المنافسة على رئاسة الأندية السعودية الكبار الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، ستكون على صفيح ساخن، حيث أغلقت أبواب الترشح للرئاسة والعضوية أمام الراغبين في التقدم بأوراقهم، بعد حل مجالس الإدارات السابقة.

وشهد الأسبوع الماضي، حل مجالس إدارات الرباعي، بعد قرار خصخصته واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% منها.

وحسب لائحة المؤسسات غير الربحية للأندية، فإنها تملك نسبة 25% من ملكية الأندية الأربعة، وقد ذهبت نسبة الـ75 إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية، لكنها هي التي تتيح للنادي ترشيح رئيس مجلس إدارة، مع قيام صندوق الاستثمارات العامة بترشيح 5 أعضاء في كل مجلس إدارة.