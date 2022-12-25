كرة القدم النسائية في سوريا.. صعوبات كبيرة دون حلول (فيديو)

تعاني الكرة النسائية في سوريا من صعوبات، مثل ضعف الإمكانيات المادية والتنظيمية، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على أداء اللاعبات، اللواتي يعانين الكثير من العقبات الفنية التي تحول دون تطويرهن لأنفسهن.

واستطلع "إرم نيوز" آراء عدد من اللاعبات والإداريات، اللواتي تحدثن عن هذه الصعوبات، وواقع الكرة النسائية.

وقالت منورة مراد، إدارية نادي الهلال في محافظة الحسكة شمال سوريا، إن الصعوبات تبدأ بالجوانب المادية والاقتصادية، وتنتهي بالجانب الاجتماعي بما يخص الإناث وممارستهن للعبة كرة القدم، مع الحديث عن مشاكل التدريب والتنقل.

اللاعبتان سميرة ديبو وإيلين علي تحدثتا عن الجوانب اللوجستية والتنظيمية، وخطورة اللعب على أرضية الملعب الصناعي وغياب سيارات الإسعاف وسوء التنظيم.

ووصفت إيلين علي، حارسة مرمى الهلال، تجربة دوري السيدات بغير الناجحة، لكنها تحمل مقومات التجربة الناجحة بفضل وجود الخامات والمواهب، مشيرة إلى الضعف الكبير بالإمكانيات المادية مقارنة بدوري الرجال، إذ إن ربع قيمة عقد لاعب محترف بدوري الرجال يضاهي تكلفة دوري السيدات بأكمله.