الدوري السوري لكرة القدم: ملاعب سيئة وروزنامة عشوائية وأجور لا تلبي الطموح (فيديو)

أكثر من 20 عاما مرت على اتباع نظام دوري المحترفين لكرة القدم، لكن بسبب سنوات الحرب وغياب الهيكلية التنظيمية والإدارية، أصبح الدوري السوري لكرة القدم أشبه بنشاط رياضي، يشوبه الكثير من الخلل بدءاً من فوضى المباريات مروراً بإشكاليات العقود والرواتب، وصولاً إلى الملاعب السيئة التي لا تصلح للعب كرة القدم.

"إرم نيوز" زارت مقرات عدد من الأندية السورية والتقت اللاعبين واستطلعت آراءهم، والبداية كانت من نادي الوحدة الدمشقي، أكبر أندية العاصمة.

وتحدث علي رمال كابتن الفريق، عن "أرضيات الملاعب السيئة، التي لا تخدم اللاعب مطلقا ولا تستطيع تنفيذ تعليمات المدرب، إضافة لعدم وجود كوادر أجنبية تقدم إضافات جديدة، وكذلك موضوع قدوم المحترفين الذين لم يلبوا الطموحات بسبب مستوياتهم العادية".

قصي حبيب

وبدوره، اعتبر قصي حبيب، وزميله أنس بلحوس أن "غياب المواعيد الثابتة يؤثر بشكل كبير على مجريات وروزنامة الدوري، إضافة إلى أنه لا وجود لأساسيات كرة القدم بالبلاد، على عكس كرة السلة التي أصبحت من الرياضات المتابعة، بسبب توفير الكثير من الإمكانيات التي أسهمت بجعلها محط أنظار الجميع، لذلك نطالب دائماً اتحاد الكرة بنهضة جديدة على صعيد المنشآت وكل ما يخص دوري المحترفين".