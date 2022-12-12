الدوري السوري لكرة القدم: ملاعب سيئة وروزنامة عشوائية وأجور لا تلبي الطموح (فيديو)
أكثر من 20 عاما مرت على اتباع نظام دوري المحترفين لكرة القدم، لكن بسبب سنوات الحرب وغياب الهيكلية التنظيمية والإدارية، أصبح الدوري السوري لكرة القدم أشبه بنشاط رياضي، يشوبه الكثير من الخلل بدءاً من فوضى المباريات مروراً بإشكاليات العقود والرواتب، وصولاً إلى الملاعب السيئة التي لا تصلح للعب كرة القدم.
"إرم نيوز" زارت مقرات عدد من الأندية السورية والتقت اللاعبين واستطلعت آراءهم، والبداية كانت من نادي الوحدة الدمشقي، أكبر أندية العاصمة.
وتحدث علي رمال كابتن الفريق، عن "أرضيات الملاعب السيئة، التي لا تخدم اللاعب مطلقا ولا تستطيع تنفيذ تعليمات المدرب، إضافة لعدم وجود كوادر أجنبية تقدم إضافات جديدة، وكذلك موضوع قدوم المحترفين الذين لم يلبوا الطموحات بسبب مستوياتهم العادية".
قصي حبيب
وبدوره، اعتبر قصي حبيب، وزميله أنس بلحوس أن "غياب المواعيد الثابتة يؤثر بشكل كبير على مجريات وروزنامة الدوري، إضافة إلى أنه لا وجود لأساسيات كرة القدم بالبلاد، على عكس كرة السلة التي أصبحت من الرياضات المتابعة، بسبب توفير الكثير من الإمكانيات التي أسهمت بجعلها محط أنظار الجميع، لذلك نطالب دائماً اتحاد الكرة بنهضة جديدة على صعيد المنشآت وكل ما يخص دوري المحترفين".
علاء الدالي
أما نادي الفتوة التابع لمحافظة دير الزور، وحامل اللقب مرتين متتاليتين، فتحدث لاعبوه عن الثقة التي يأخذها اللاعب بوجود الأرضية الجيدة، إذ قال علاء الدالي، لاعب المنتخب السوري والعائد من رحلة احترافية في الخارج "الدوري السوري هذا الموسم يشهد تنافساً كبيراً بين الجميع، الروزنامة العشوائية تؤثر على هذه المنافسة بشكل كبير".
بينما أكد ماهر دعبول أحد أبرز هدافي الدوري في المواسم السابقة، أن الإمكانيات تكاد تكون معدومة والأرضيات السيئة تمنع اللاعبين من تقديم أفضل ما لديهم.
دوري المظلومين
وبعبارة "دوري المظلومين" انتقد محمد شريفة، لاعب الجيش الرياضي، النادي الأكثر تتويجاً بالألقاب المحلية، غياب ثقافة الاحتراف والذي لا يُطبق منه إلا جزء بسيط، فلا وجود للبنية التحتية باستثناء ملعبي الحمدانية في حلب، وملعب آخر بدمشق.
بينما تحدث كابتن الفريق جهاد الباعور عن عدم قدرة قواعد الأندية على رفد أنديتها، وبالتالي لا يمكن رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الجيدين، موضحاً أن اللاعب المحلي في كثير من الأحيان أفضل بكثير من اللاعب المحترف الذي ربما لا يقدم المستوى المطلوب.