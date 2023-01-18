"كاف" يعتبر منتخب المغرب خاسرًا في مواجهاته الثلاث ببطولة أمم أفريقيا للمحليين

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا يعتبر فيه المنتخب المغربي خاسرًا (0 - 3) في مواجهات منتخبات السودان، وغانا، ومدغشقر، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الجزائر 2022".

وانسحب منتخب المغرب لعدم تلقيه ردًا من "كاف" بشأن إمكانية سفر المنتخب مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية إلى الجزائر.

وكان "كاف"، أصدر سابقًا بيانًا بشأن عدم مشاركة منتخب المغرب في أمم أفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر، حيث كان مقررًا أن يتقابل أسود الأطلس مع السودان.

وقال الكاف في بيان: "اجتمعت اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في الجزائر 2022، اليوم، وفقًا للوائح في الجزائر العاصمة، وقررت اللجنة أن تكون المجموعة الثالثة من 3 فرق، ويصعد أول فريقين إلى مراحل خروج المغلوب".