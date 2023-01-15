أمم أفريقيا للمحليين.. الحكم يلغي مباراة المغرب والسودان لتعذر حضور لاعبي "أسود الأطلس"

أعلن الحكم إنهاء مباراة المغرب والسودان في كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم الأحد لتعذر حضور لاعبي المغرب.

وحسب شبكة "بي إن سبورت" فإن الحكم أطلق صافرة نهاية مباراة السودان والمغرب بعد تعذر حضور المنتخب المغربي للقاء ضمن بطولة أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر.