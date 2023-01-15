أمم أفريقيا للمحليين.. الحكم يلغي مباراة المغرب والسودان لتعذر حضور لاعبي "أسود الأطلس"
منتخب المغرب غاب عن البطولة بعد رفض الجزائر سفره المباشر عبر الخطوط الملكية المغربية..
أعلن الحكم إنهاء مباراة المغرب والسودان في كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم الأحد لتعذر حضور لاعبي المغرب.
وحسب شبكة "بي إن سبورت" فإن الحكم أطلق صافرة نهاية مباراة السودان والمغرب بعد تعذر حضور المنتخب المغربي للقاء ضمن بطولة أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر.
وغاب منتخب المغرب، حامل لقب النسختين الماضيتين، عن البطولة بعد رفض الجزائر سفره المباشر عبر الخطوط الملكية المغربية، رغم توجه اللاعبين إلى مطار "سلا" في انتظار تصريح.
وترفض الجزائر مرور الطائرات المغربية فوق مجالها الجوي منذ 22 سبتمبر/أيلول 2021.
وسبق للاتحاد المغربي التأكيد الشهر الماضي على سفر منتخب المحليين إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخب، بعد التواصل مع الاتحاد الأفريقي (الكاف) باعتباره منظم البطولة.
وتضم المجموعة الثالثة السودان والمغرب وغانا ومدغشقر.