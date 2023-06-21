الهلال يدخل في مفاوضات لضم ألفارو موراتا
كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات مع نظيره أتلتيكو مدريد لضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، إن "الهلال بدأ مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع ألفارو موراتا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بعد اقتراب حسم صفقتي روبن نيفيز، نجم وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي".
ويمتد عقد موراتا مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024.
وذكرت تقارير سابقة، أن موراتا رفض عرضًا بالفعل بقيمة 120 مليون يورو من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.
وكانت بعضُ التقارير أشارَت إلى رغبة نادي الشباب في التعاقد مع ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وخاض موراتا 45 مباراة مع أتلتيكو مدريد خلال الموسم المنصرم وسجَّل 15 هدفًا وصنع 3 .
المهاجم الإسباني سبق له اللعب بقمصان أندية ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي قبل الاستقرار في أتلتيكو مدريد.
وتعمل الأندية السعودية على استقدام لاعبين عالميين خلال الفترة المقبلة، على غرار ما حدث أخيرًا، حيث انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، ولحقه زميله السابق كريم بنزيما الذي انتقل إلى الاتحاد، وأمس مواطنه نغولو كانتي الذي انضم لصفوف "العميد".