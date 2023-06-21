الهلال يدخل في مفاوضات لضم ألفارو موراتا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات مع نظيره أتلتيكو مدريد لضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، إن "الهلال بدأ مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع ألفارو موراتا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بعد اقتراب حسم صفقتي روبن نيفيز، نجم وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي".

ويمتد عقد موراتا مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024.