آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لضم نغولو كانتي
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي نادي الاتحاد السعودي لضم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، إن "وفدا من مفاوضي نادي الاتحاد يتواجد الآن في دبي لوضع اللمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي مع الفرنسي نغولو كانتي".
كما تم تداول صور للاعب الفرنسي خلال تواجده في دبي تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية.
كما قال الصحفي بين جاكوبس، عبر حسابه على "تويتر": "الصفقة تمت.. كانتي إلى الاتحاد وسيتم الإعلان الرسمي قريبًا".
فيما قالت تقارير أخرى إن كانتي وقع على عقود انتقاله للاتحاد لمدة 4 سنوات.
ونجح كانتي خلال 7 سنوات مع تشيلسي في إحراز ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والسوبر القاري، وكأس العالم للأندية.
وخلال تواجده في "البلوز"، توج كانتي، البالغ من العمر 32 عامًا، مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، واختير في 2018 كأفضل لاعب في تشيلسي، وفي 2017 كأفضل لاعبي فرنسا.
وشارك كانتي في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي الموسم المنقضي، حيث تأثر بشدة من الإصابات.
وانتقل كانتي إلى تشيلسي من ليستر سيتي عام 2016، وخاض مع "البلوز" 269 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 16.