آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لضم نغولو كانتي

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي نادي الاتحاد السعودي لضم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، إن "وفدا من مفاوضي نادي الاتحاد يتواجد الآن في دبي لوضع اللمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي مع الفرنسي نغولو كانتي".

كما تم تداول صور للاعب الفرنسي خلال تواجده في دبي تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية.