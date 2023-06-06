تقرير: أوباميانغ على رادار ناديي الأهلي والشباب
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا"، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تواصل ناديي الأهلي والشباب السعوديين مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم تشيلسي الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الصيفي.
وقال رومانو، عبر حسابه الموثق على تويتر: "ناديا الأهلي والشباب السعوديان تواصلا مع أوباميانغ من أجل انتقال محتمل لصفوفهما".
وأضاف: "أوباميانغ كان قد رفض عرضين من الدوري الأمريكي في شهر فبراير الماضي لأن رغبته كانت هي الاستمرار في أوروبا. الآن خروجه من تشيلسي خلال هذا الميركاتو مؤكد، ويتبقى فقط معرفة الوجهة".
ولم يكشف رومانو عن تفاصيل العروض التي تقدم بها نادي الأهلي أو الشباب أو مدة التعاقد.
وكان أوباميانغ قد انضم إلى تشيلسي قادمًا من برشلونة في 2022، بعدما لعب للبلوغرانا 9 أشهر، شارك خلالها في 24 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا.
ومنذ انضمامه إلى "البلوز" واجه النجم الغابوني صعوبة في الظهور بشكل أساسي مع الفريق في الدوري الإنجليزي، ليحاول مجددا العودة إلى برشلونة ليجد الأمر أكثر صعوبة في ظل الأزمات المالية التي تلاحق النادي الإسباني.
وارتدى أوباميانغ قمصان العديد من الأندية خلال مسيرته، أبرزها ميلان الإيطالي وسانت إيتيان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني وآرسنال الإنجليزي وبرشلونة وتشيلسي.
وتستهدف الأندية السعودية عقد عدة صفقات مع لاعبين عالميين، على غرار ما فعله نادي النصر بضمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي.
وكانت السعودية قد أطلقت، مساء أمس الاثنين، مشروعا ضخما يهدف إلى زيادة إيرادات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والقيمة التسويقية للمسابقة.
كما أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، عن نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيملك نسبة 75% من الأندية، والـ25% المتبقية ستكون لمؤسسات غير ربحية.