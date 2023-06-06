تقرير: أوباميانغ على رادار ناديي الأهلي والشباب

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا"، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تواصل ناديي الأهلي والشباب السعوديين مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم تشيلسي الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الصيفي.

وقال رومانو، عبر حسابه الموثق على تويتر: "ناديا الأهلي والشباب السعوديان تواصلا مع أوباميانغ من أجل انتقال محتمل لصفوفهما".

وأضاف: "أوباميانغ كان قد رفض عرضين من الدوري الأمريكي في شهر فبراير الماضي لأن رغبته كانت هي الاستمرار في أوروبا. الآن خروجه من تشيلسي خلال هذا الميركاتو مؤكد، ويتبقى فقط معرفة الوجهة".