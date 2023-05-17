أوباميانغ يؤكد قرار تراجعه عن الاعتزال الدولي مع منتخب الجابون

قال المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ، إنه جاهز للعودة إلى منتخب الجابون بعد عام واحد من اعتزاله اللعب الدولي، مشيرا إلى تأثير علي بونغو أونديمبا، رئيس البلاد، على قراره.

ومرت علاقة مهاجم تشيلسي بعدة تقلبات مع الاتحاد الجابوني منذ مشاركته الأولى في 2009، وقد اعتزل في مايو من العام الماضي بعد إحراز 30 هدفا في 72 مباراة.

لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما أعلن استعداده للعودة وتحدث إلى المدرب باتريس نوفو.

وكتب أوباميانغ في حسابه على منصة "إنستغرام": "قبل عدة أيام استقبلني رئيس الجمهورية علي بونغو أونديمبا واستمعت إلى كلمات قالها من أب إلى ابنه. أضع نفسي تحت أمر بلادي والمدرب باتريس نوفو".