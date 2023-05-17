أوباميانغ يؤكد قرار تراجعه عن الاعتزال الدولي مع منتخب الجابون
قال المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ، إنه جاهز للعودة إلى منتخب الجابون بعد عام واحد من اعتزاله اللعب الدولي، مشيرا إلى تأثير علي بونغو أونديمبا، رئيس البلاد، على قراره.
ومرت علاقة مهاجم تشيلسي بعدة تقلبات مع الاتحاد الجابوني منذ مشاركته الأولى في 2009، وقد اعتزل في مايو من العام الماضي بعد إحراز 30 هدفا في 72 مباراة.
لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما أعلن استعداده للعودة وتحدث إلى المدرب باتريس نوفو.
وكتب أوباميانغ في حسابه على منصة "إنستغرام": "قبل عدة أيام استقبلني رئيس الجمهورية علي بونغو أونديمبا واستمعت إلى كلمات قالها من أب إلى ابنه. أضع نفسي تحت أمر بلادي والمدرب باتريس نوفو".
وتتصدر الجابون المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج في يناير المقبل.
وتملك الجابون سبع نقاط متقدمة بنقطة واحدة على السودان ونقطتين على موريتانيا فيما تتذيل الكونغو الديمقراطية المجموعة بأربع نقاط.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام بمشاركة 24 فريقا.
ولم يشارك أوباميانغ سوى في خمس مباريات مع تشيلسي في الدوري هذا الموسم، وأحرز هدفا واحدا أمام كريستال بالاس في أكتوبر الماضي.
ويبدو مهاجم آرسنال السابق في طريقه للعودة إلى برشلونة الذي رحل عن صفوفه مطلع الموسم الحالي.
وقال برشلونة إنه سيمنح أوباميانغ ميدالية الفوز بالدوري رغم مشاركته لثماني دقائق فقط قبل انتقاله إلى تشيلسي.
ويعود سبب تتويج أوباميانغ باللقب إلى مشاركته لمدة 8 دقائق فقط كبديل، في مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، يوم 13 أغسطس الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي.