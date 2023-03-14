بعد أحداث الشغب.. الاتحاد اللبناني لكرة القدم يعتمد فوز العهد بلقب الدوري

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم اعتماد فوز العهد بلقب الدوري بعد إلغاء مباراته الحاسمة أمام الأنصار، عقب شغب من المشجعين واشتباكات بين اللاعبين بعد الوصول إلى الدقيقة 99.

ونشر الاتحاد اللبناني على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بيانا قال فيه إنه قرر اعتماد إحراز العهد لقب الدوري، ووجه له التهنئة، إلى جانب خصم ثلاث نقاط من رصيد الأنصار، لينهي المسابقة في المركز الثالث.

واعتمد الاتحاد اللبناني انتهاء المسابقة بتتويج العهد برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن النجمة صاحب المركز الثاني، بينما بات الأنصار يملك 29 نقطة بعد تنفيذ العقوبة.