بعد أحداث الشغب.. الاتحاد اللبناني لكرة القدم يعتمد فوز العهد بلقب الدوري
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم اعتماد فوز العهد بلقب الدوري بعد إلغاء مباراته الحاسمة أمام الأنصار، عقب شغب من المشجعين واشتباكات بين اللاعبين بعد الوصول إلى الدقيقة 99.
ونشر الاتحاد اللبناني على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بيانا قال فيه إنه قرر اعتماد إحراز العهد لقب الدوري، ووجه له التهنئة، إلى جانب خصم ثلاث نقاط من رصيد الأنصار، لينهي المسابقة في المركز الثالث.
واعتمد الاتحاد اللبناني انتهاء المسابقة بتتويج العهد برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن النجمة صاحب المركز الثاني، بينما بات الأنصار يملك 29 نقطة بعد تنفيذ العقوبة.
وأقيمت المباراة الحاسمة بين الفريقين مساء الأحد، وكان العهد يحتاج إلى التعادل أو الفوز لحصد اللقب، بينما لم يكن الأنصار يملك فرصة للتتويج سوى الخروج بالنقاط الثلاث.
وألغيت المباراة بعد شغب المشجعين في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، الذي أعلنه الحكم لمدة 16 دقيقة، أثناء تقدم العهد 3-2، وبعد دقائق مجنونة ومليئة بالأحداث.
وبدأت الأزمة بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، أثناء تقدم العهد بهدف، حيث حرم الحكم العماني خالد الشقصي الأنصار من هدف التعادل بشكل مثير للجدل، عندما احتسب خطأ وأطلق الصفارة قبل تسديد الكرة نحو المرمى مباشرة، ولم يمنح الفريق الفرصة لمواصلة اللعب.
وتوقفت المباراة حوالي 15 دقيقة وسط غضب من اللاعبين والمشجعين، وبعد ذلك أدرك حسن معتوق التعادل للأنصار من ركلة جزاء في الدقيقة 84، لكن العهد استعاد التقدم في الدقيقة 88 عن طريق محمد ناصر.
ومرة أخرى عاد معتوق ليحافظ على آمال الأنصار في اللقب عندما أدرك التعادل 2-2 في الدقيقة 94، قبل أن يسجل لي إروين الهدف الثالث للعهد من ركلة حرة غيّرت اتجاهها في الدقيقة 96.
واستمر اللعب لثلاث دقائق أخرى، قبل أن يحدث اشتباك بين لاعبي الفريقين عقب تدخل عنيف في منتصف الملعب، ثم اقتحم مشجعون أرض الملعب بعد تحطيم الحاجز الحديدي والمقاعد وإلقائها نحو أرض الملعب مع تدخل العديد من أفراد الشرطة. وألغيت المباراة بعد ذلك.