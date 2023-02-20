وليد الفراج يرد على مشجع وصف دوري أبطال آسيا بالبطولة الضعيفة (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على متابع وصف بطولة دوري أبطال آسيا بأنها "ضعيفة ومجمعة وليس بها أي متعة".

وقال الفراج عبر برنامجه: "هو جزء من المشاهدين الذين لديهم وجهة نظر، إن بطولة آسيا أصبحت ضعيفة بالذات لأن ناديه لم يحققها، وأنا لا أعرف ما النادي الذي يشجعه، ولكن بالتأكيد لو ناديه حققها كان رأيه سيكون مختلفا".

وأضاف: "المشجع يريد إثبات أن البطولات التي تحقق الآن كلها ضعيفة، ولكن بطولة آسيا ليست سهلة ولكن مستوى الأندية السعودية ارتفع".