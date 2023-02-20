وليد الفراج يرد على مشجع وصف دوري أبطال آسيا بالبطولة الضعيفة (فيديو)
رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على متابع وصف بطولة دوري أبطال آسيا بأنها "ضعيفة ومجمعة وليس بها أي متعة".
وقال الفراج عبر برنامجه: "هو جزء من المشاهدين الذين لديهم وجهة نظر، إن بطولة آسيا أصبحت ضعيفة بالذات لأن ناديه لم يحققها، وأنا لا أعرف ما النادي الذي يشجعه، ولكن بالتأكيد لو ناديه حققها كان رأيه سيكون مختلفا".
وأضاف: "المشجع يريد إثبات أن البطولات التي تحقق الآن كلها ضعيفة، ولكن بطولة آسيا ليست سهلة ولكن مستوى الأندية السعودية ارتفع".
وتختتم اليوم الإثنين، منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، والتي تقام بنظام التجمع في قطر، حيث يلتقي الهلال، حامل اللقب، مع شباب الأهلي الإماراتي، والفيصلي مع فولاد خوزستان الإيراني.
وتأهل الشباب والدحيل القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث تغلب الشباب على ناساف الأوزبكي بنتيجة (2-0)، بينما فاز الدحيل على الريان بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله في الوقت الإضافي.
وتقام مباراتا ربع نهائي دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب" يوم الخميس 23 فبراير، بينما تقام مباراة نصف النهائي يوم الأحد 26 فبراير.
ويتأهل الفائز من منطقة غرب آسيا، لملاقاة أوراوا ريد ديامونز الياباني، الذي تأهل عن منطقة الشرق، في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث تقام مباراة الذهاب في 29 إبريل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، والإياب في 6 مايو في سايتاما باليابان.