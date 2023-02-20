الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا
إيستضيف ستاد "الجنوب"، مساء اليوم الإثنين، المواجهة التي تجمع بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي في قمة مثيرة ومبكرة ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.
وتقام، اليوم الإثنين، أيضًا مواجهة أخرى تجمع بين الفيصلي السعودي وفولاد خوزستان الإيراني في المرحلة ذاتها.
وحسم فريق الشباب السعودي تأهله بفوزه على ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-0، كما أن الدحيل القطري تأهل بفوزه على مواطنه الريان بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الجنوب" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة SSC 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.
وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس الـ5 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة أبوظبي الرياضية آسيا الـ1 بصوت المعلق فارس عوض.
مشوار الفريقين
تأهل الهلال بعد صدارته المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وحقق 4 انتصارات وتعادُلًا وحيدًا وتلقى هزيمة واحدة.
وفاز الهلال على الشارقة الإماراتي بنتيجة 2-1 وتعادَلا بنتيجة 2-2 وفاز على الريان القطري بنتيجة 3-0 وخسر بنتيجة 0-2 وتغلب على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-0 و3-0.
وتأهل شباب الأهلي دبي وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بعدما حقق فوزين وتعادل 4 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة.
وتغلب شباب الأهلي على الغرافة القطري بنتيجة 8-2 وتعادَلا بنتيجة 1-1 ثم فاز على أهال بطل تركمانستان بنتيجة 2-1 وتعادَلا بنتيجة 1-1 كما تعادل مع فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة 1-1 مرتين.
تاريخ المواجهات
تقابل الفريقان في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري عام 2000 وفاز الهلال بنتيجة 4-0.
وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2009 وفاز الهلال بنتيجة 2-1 في السعودية وبنتيجة 3-1 في الإمارات.
وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2010، وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز الهلال بنتيجة 3-2.
وتعادل الفريقان بنتيجة 2-2، ومن دون أهداف في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2014، وتجدد الموعد في نصف نهائي نسخة 2015 بدوري الأبطال وفاز شباب الأهلي بنتيجة 3-2 وتعادلا بنتيجة 1-1.
وتبادل الفريقان الفوز بنتيجة 2-0 في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021.
أسلحة الهلال
يأمل الهلال حامل اللقب استكمال مشواره نحو ربع النهائي بالفوز على شباب الأهلي دبي.
وقال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد احتلاله المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، موضحًا أنه لا بد من استغلال هذه الحالة المعنوية بالفوز على شباب الأهلي والتقدم بدوري الأبطال.
وأشار إلى أن شباب الأهلي فريق قوي ويقوده ليوناردو جارديم، المدرب السابق للهلال، الذي يعلم قدرات لاعبي الفريق السعودي جيدًا.
واستبعد رامون دياز الثلاثي الكولومبي جوستافو كويلار والبيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشيل ديلغادو من قائمة الهلال لمباراة شباب الأهلي دبي نظرًا لظروف قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة المباراة لكل فريق.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعلي آل بليهي وسعود عبد الحميد وخليفة الدوسري للدفاع.
ويقود خط الوسط محمد كنو وناصر الدوسري ولوسيانو فييتو وسالم الدوسري مع ثنائي الهجوم أوديون إيغالو وموسى ماريغا.
أوراق شباب الأهلي
يتطلع شباب الأهلي لتحقيق الفوز على الهلال وإسقاط حامل اللقب والتقدم إلى ربع النهائي.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي إن فريقه جاهز لهذه المواجهة ويستعد لها مثل أي مباراة مؤكدًا أن فريقه يعوّل على بعض العناصر المميزة.
وأشار إلى أن الهلال لديه قوام ثابت ومستقر منذ موسمين موضحًا أن مواجهات الفريقين قوية ومثيرة وحافلة بالندية.
ويعتمد شباب الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي رينان فيكتور ووليد عباس وبدر عبد العزيز وأحمد جميل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عزيزجون جانييف وأحمد نور الله وفيديريكو كارتابيا مع ثلاثي خط الهجوم يوري سيزار وعمر خريبين ويحيى الغساني.
وقال مختار مختار، المدير الفني الأسبق للوحدة السعودي، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون متكافئة وصعبة خاصة أن الهلال جاء بعد بطولة مجمعة قوية خاض خلالها مباريات من العيار الثقيل أمام مستويات مميزة، مثل: ريال مدريد الإسباني، وفلامنغو البرازيلي.
وأشار إلى أن بعض عناصر الخبرة، مثل: خريبين، وكارتابيا، ستكون سلاح شباب الأهلي، كما إن الهلال لديه مجموعة من العناصر المميزة، مثل: إيغالو، وماريغا.