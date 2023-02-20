الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

إيستضيف ستاد "الجنوب"، مساء اليوم الإثنين، المواجهة التي تجمع بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي في قمة مثيرة ومبكرة ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام، اليوم الإثنين، أيضًا مواجهة أخرى تجمع بين الفيصلي السعودي وفولاد خوزستان الإيراني في المرحلة ذاتها.

وحسم فريق الشباب السعودي تأهله بفوزه على ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-0، كما أن الدحيل القطري تأهل بفوزه على مواطنه الريان بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "الجنوب" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة SSC 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس الـ5 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة أبوظبي الرياضية آسيا الـ1 بصوت المعلق فارس عوض.