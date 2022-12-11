الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي في كأس رابطة المحترفين
تقام، مساء اليوم الأحد، منافسات جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لرابطة المحترفين.
ويلتقي الظفرة ضيفه النصر، عصر اليوم الأحد، ثم فريق شباب الأهلي دبي يواجه ضيفه الجزيرة.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي في كأس رابطة المحترفين.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "راشد"، معقل شباب الأهلي، في جولة الذهاب لربع النهائي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ2 بصوت المعلق فهد عبد الرحمن، وأيضاً قناة دبي الرياضية الـ1 بصوت المعلق أحمد الشحي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.
مشوار الفريقين
يستهل فريق شباب الأهلي مشواره بالبطولة في لقاء الليلة أمام الجزيرة بدور الثمانية.
وتخطى الجزيرة عقبة دبا الفجيرة في دور الستة عشر بالفوز بنتيجة 1-0 و3-1.
وفاز شباب الأهلي دبي بنتيجة 2-1 في آخر لقاء جمعه بالجزيرة يوم الـ15 من أكتوبر الماضي.
وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في كأس الرابطة عام 2020 وفاز شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح في نصف النهائي.
ويعد شباب الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد 5 مرات، آخرها في النسخة قبل الماضية، بينما فاز الجزيرة باللقب مرة وحيدة موسم 2009 - 2010.
أسلحة شباب الأهلي دبي
يتطلع شباب الأهلي دبي لتدشين بداية قوية في البطولة خاصة بعدما تقدم في بطولة كأس رئيس الدولة أيضاً بالفوز على الوحدة بنتيجة 1-0.
وقال ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه جاهز لهذه المواجهة وأيضاً لقاء الإياب، يوم الخميس المقبل.
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن فريقه سيلعب بشكل متوازن وسيحاول حسم الأمور بناء على التفاصيل الصغيرة التي تحددها مواجهة الليلة موضحاً أن فريقه يملك طموح المنافسة على جميع الألقاب.
ويعتمد شباب الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي وليد عباس ومحمد مرزوق وأحمد جميل وبدر ناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبد الله النقبي وبجواره عزيزجون جانييف وفيديريكو كارتابيا بينما يقود خط الهجوم حارب عبد الله وعمر خريبين وإيغور جيسوس.
أوراق الجزيرة
يتطلع الجزيرة أيضاً لتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره قبل استضافة لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.
وقال الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيواجه منافساً قوياً بقيمة شباب الأهلي دبي وبالتالي اللقاء سيكون صعباً.
وأوضح أنه يعلم مدى صعوبة اللقاء، خاصة أنه لعب ضد شباب الأهلي في الدوري ويعلم قوة المنافس وامتلاكه عدة خيارات بين صفوفه.
ويغيب عن الجزيرة الثنائي أحمد العطاس وفلورين تاناسي وميلوس كوزانوفيتش، ويعتمد الفريق على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه الرباعي عبد الله إدريس وفيليب نوفاك وخليفة الحمادي وسالم راشد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وعبد الله رمضان وعمر تراوري، بينما يقود خط الهجوم أشرف بن شرقي وعلي مبخوت وبرونو كونسيساو.
وقال أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون حذرة، خاصة أنها مباراة الذهاب وبالتالي سيكون هناك ترقب لمباراة الإياب.
وأوضح أن المباراة ستكون قوية خاصة في وجود لاعبين مميزين مثل جيسوس وبن شرقي ومبخوت وخريبين.