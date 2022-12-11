الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي في كأس رابطة المحترفين

أسلحة شباب الأهلي دبي

يتطلع شباب الأهلي دبي لتدشين بداية قوية في البطولة خاصة بعدما تقدم في بطولة كأس رئيس الدولة أيضاً بالفوز على الوحدة بنتيجة 1-0.

وقال ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه جاهز لهذه المواجهة وأيضاً لقاء الإياب، يوم الخميس المقبل.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن فريقه سيلعب بشكل متوازن وسيحاول حسم الأمور بناء على التفاصيل الصغيرة التي تحددها مواجهة الليلة موضحاً أن فريقه يملك طموح المنافسة على جميع الألقاب.

ويعتمد شباب الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي وليد عباس ومحمد مرزوق وأحمد جميل وبدر ناصر في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الله النقبي وبجواره عزيزجون جانييف وفيديريكو كارتابيا بينما يقود خط الهجوم حارب عبد الله وعمر خريبين وإيغور جيسوس.