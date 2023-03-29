تونس تعبر ليبيا وتتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا 2023

تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الفوز على ليبيا بهدف دون ردٍ، في المباراة التي أقيمت، يوم الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أمم أفريقيا.

وسجل هدف فوز منتخب تونس، هيثم الجويني برأسية قوية، بعد عرضية رائعة من علي معلول، لاعب الأهلي المصري، في الدقيقة 16.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة العاشرة من التصفيات الأفريقية بجانب ليبيا وغينيا الاستوائية بوتسوانا.

وحسم منتخب "نسور قرطاج" تأهله إلى أمم أفريقيا بوصوله إلى النقطة الـ10 في صدارة المجموعة، بينما يتواجد في المركز الثاني غينيا الاستوائية برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث ليبيا بـ 3 نقاط ويتذيل بوتسوانا بنقطة واحدة.