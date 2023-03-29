تونس تعبر ليبيا وتتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا 2023
تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الفوز على ليبيا بهدف دون ردٍ، في المباراة التي أقيمت، يوم الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أمم أفريقيا.
وسجل هدف فوز منتخب تونس، هيثم الجويني برأسية قوية، بعد عرضية رائعة من علي معلول، لاعب الأهلي المصري، في الدقيقة 16.
ويتواجد منتخب تونس في المجموعة العاشرة من التصفيات الأفريقية بجانب ليبيا وغينيا الاستوائية بوتسوانا.
وحسم منتخب "نسور قرطاج" تأهله إلى أمم أفريقيا بوصوله إلى النقطة الـ10 في صدارة المجموعة، بينما يتواجد في المركز الثاني غينيا الاستوائية برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث ليبيا بـ 3 نقاط ويتذيل بوتسوانا بنقطة واحدة.
وفي مباراة أخرى، حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بوركينا فاسو مع توغو، بهدف لمثله، خلال المواجهة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
وتقدم منتخب بوركينا فاسو عن طريق دانغو واتارا في الدقيقة 12 وتعادل لتوغو لابا كودجو في الدقيقة 26.
بوركينا فاسو وتوغو يتواجدان في المجموعة الثانية بجانب كل من إيسواتيني والرأس الأخضر.
وبذلك الفوز، يتصدر منتخب بوركينا فاسو ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويتأهل رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2024.
بينما يتواجد في المركز الثاني الرأس الأخضر برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث إيسواتيني بنقطتين، وفي المركز الرابع توغو بنقطتين.
كوت ديفوار تحسم صعودها إلى أمم أفريقيا
وفي مباراة ثالثة، نجح منتخب كوت ديفوار بتحقيق فوز على جزر القمر، في مباراة الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا.
وافتتح التسجيل لكوت ديفوار إبراهيم سنجاري في الدقيقة 36، ثم أضاف فرانك كيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وبهذا الفوز يصل منتخب كوت ديفوار إلى النقطة العاشرة متربعًا على عرش المجموعة الثامنة حاسمًا صعوده إلى أمم أفريقيا.
وفي الوقت ذاته يتجمد رصيد جزر القمر عند 3 نقاط محتلًا المركز الثالث في المجموعة، وتقلص آمال صعوده أمام منتخب زامبيا صاحب الوصافة بـ9 نقاط.