تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب السودان يهزم الغابون (فيديو)
من المقرر أن يلعب منتخب السودان مع موريتانيا ثم جمهورية الكونغو في آخر جولتين.
تغلب منتخب السودان 1/0 على الغابون لحساب الجولة الرابعة من المجموعة.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 67 بمقصية رائعة من محمد الحاج.
ورفع الفوز رصيد السودان إلى 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني في المجموعة، ويتأخر بنقطة عن منتخب الغابون مع تبقي مباراتين لكل منهما.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السودان مع موريتانيا ثم جمهورية الكونغو في آخر جولتين، في حين يلعب منتخب الغابون مع جمهورية الكونغو ثم مع موريتانيا.
وضمن منتخبا المغرب والجزائر التأهل إلى أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر أن تقام في ساحل العاج.