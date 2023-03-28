تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب السودان يهزم الغابون (فيديو)

ومن المقرر أن يلعب منتخب السودان مع موريتانيا ثم جمهورية الكونغو في آخر جولتين، في حين يلعب منتخب الغابون مع جمهورية الكونغو ثم مع موريتانيا.

وضمن منتخبا المغرب والجزائر التأهل إلى أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر أن تقام في ساحل العاج.