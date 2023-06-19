تقرير: الأهلي السعودي سيوقع مع إدوارد ميندي حتى 2026

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر التطورات بخصوص رغبة الأهلي السعودي في ضم السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد معه لحماية عرين "الراقي" بداية من الموسم المقبل.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "إدوارد ميندي وافق الآن على الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، العقد سيتم توقيعه حتى يونيو 2026".

وأضاف: "المفاوضات في مراحلها النهائية من أجل انضمام حارس مرمى السنغال إلى الدوري السعودي من بوابة تشيلسي للبيع بشكل نهائي".