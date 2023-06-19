تقرير: الأهلي السعودي سيوقع مع إدوارد ميندي حتى 2026
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر التطورات بخصوص رغبة الأهلي السعودي في ضم السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد معه لحماية عرين "الراقي" بداية من الموسم المقبل.
وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "إدوارد ميندي وافق الآن على الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، العقد سيتم توقيعه حتى يونيو 2026".
وأضاف: "المفاوضات في مراحلها النهائية من أجل انضمام حارس مرمى السنغال إلى الدوري السعودي من بوابة تشيلسي للبيع بشكل نهائي".
كان الأهلي ارتبط بالعديد من اللاعبين أبرزهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، من أجل تدعيم صفوفه للمنافسة على لقب الموسم المقبل.
ولعب إدوارد ميندي دورًا رئيسًا في فوز تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل موسمين، لكنه في الموسم الماضي شهد مستواه صعودًا وهبوطًا.
الحارس السنغالي تلقى سابقًا العديد من العروض الأخرى، أبرزها من الدوري الفرنسي لضمه في الصيف.
وتأهل الأهلي تحت قيادة مدربه السابق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، بعد التتويج بدوري الدرجة الأولي موسم 2022-2023.
وأنهي "الراقي" مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي، على قمة الترتيب برصيد 72 نقطة.