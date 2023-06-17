إدوارد ميندي حارس تشيلسي على رادار الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يستهدف تقديم عرض مغر من أجل ضم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي.
ويمتلك ميندي عقدا مع تشيلسي يمتد حتى 30 يونيو عام 2025.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، اليوم السبت، فإن الأهلي السعودي، أجرى اتصالات مبدئية من أجل التعاقد مع ميندي، حارس "البلوز".
ويتطلع الأهلي، للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم هذا المركز استعدادا للعودة للمشاركة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشارك إدوارد ميندي، في 12 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم 2022/23 واستقبل مرماه 17 هدفا وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.
وأشارت تقارير أخرى أن الأهلي يسعى أيضًا لضم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تجرى مفاوضات خلال الوقت الحالي بين الطرفين لإتمام الصفقة، بينما ربطت تقارير أخرى اللاعب بالانتقال للنصر.
وعاد الأهلي مجددًا إلى دوري روشن السعودي، بعد مشاركة الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.