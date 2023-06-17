إدوارد ميندي حارس تشيلسي على رادار الأهلي السعودي

ويتطلع الأهلي، للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم هذا المركز استعدادا للعودة للمشاركة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك إدوارد ميندي، في 12 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم 2022/23 واستقبل مرماه 17 هدفا وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.