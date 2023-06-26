تقرير: حكيم زياش يكمل إجراءات انتقاله للنصر خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت شبكة "CBS" الرياضية، أن المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، سيكمل إجراءات انضمامه لنادي النصر السعودي، خلال الـ48 ساعة المقبلة، لينضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويمتد عقد زياش مع تشيلسي حتى يونيو 2025، لكنه يسعى للرحيل بسبب قلة المشاركة مع "البلوز".

وقالت المنصة الرياضية الشهيرة، عبر الصحفي الموثوق بين جاكوبس، من خلال حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "زياش يكمل إجراءات انضمامه إلى النصر خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما تم الاتفاق بالفعل على الشروط الشخصية براتب يصل إلى 10 ملايين يورو".