تقرير: حكيم زياش يكمل إجراءات انتقاله للنصر خلال الـ48 ساعة المقبلة
كشفت شبكة "CBS" الرياضية، أن المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، سيكمل إجراءات انضمامه لنادي النصر السعودي، خلال الـ48 ساعة المقبلة، لينضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويمتد عقد زياش مع تشيلسي حتى يونيو 2025، لكنه يسعى للرحيل بسبب قلة المشاركة مع "البلوز".
وقالت المنصة الرياضية الشهيرة، عبر الصحفي الموثوق بين جاكوبس، من خلال حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "زياش يكمل إجراءات انضمامه إلى النصر خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما تم الاتفاق بالفعل على الشروط الشخصية براتب يصل إلى 10 ملايين يورو".
وأشارت تقارير سابقة، إلى أن الدولي المغربي سيوقع عقدًا مدته 3 سنوات مع النصر حتى يونيو 2026.
وخاض زياش، صاحب الـ30 عامًا، 24 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنقضي، لكنه لم يسجل أي هدف، واكتفى بصناعة 3 أهداف لزملائه.
ومنذ انضمامه للفريق قادمًا من أياكس في 2020، لعب زياش 107 مباريات بقميص "البلوز" سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 13 وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر القاري في 2021.
وسيجاور زياش، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر الموسم المقبل، كما إنه من المحتمل أن ينضم إليهما مارسيلو بروزوفيتش الذي توصل لاتفاق مع مسؤولي "العالمي".