فابريزيو رومانو: نادي النصر واثق من التعاقد مع حكيم زياش
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اقتراب النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي من الانتقال إلى النصر السعودي.
وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" والمتخصص في سوق الانتقالات: "بعد اكتمال صفقة كاليدو كوليبالي إلى الهلال، وإدواردو ميندي من الأهلي، سيكمل حكيم زياش انتقاله إلى النصر".
وأضاف: "يثق كل من تشيلسي والنصر من حصولهما على الوثائق الخاصة بزياش بين الإثنين والثلاثاء".
ولعب حكيم زياش لمدة 929 دقيقة فقط بقميص تشيلسي، الموسم المنتهي، بمختلف البطولات، علمًا بأن عقد اللاعب المغربي ينتهي مع تشيلسي في 2025.
وسبق أن لعب زياش، البالغ من العمر 30 عامًا، لهيرينفين، وتفينتي أنشخيدة، وأياكس أمستردام في هولندا، قبل أن ينضم لتشيلسي في 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن زياش لعب 107 مباريات مع تشيلسي سجل فيها 14 هدفا وصنع 13، في حين سجل 49 هدفا وصنع 81 في 165 مباراة مع أياكس أمستردام الهولندي.
ويرتبط النصر بالتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وأنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، وساؤول نيغويز.
ونجح النصر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، وضم نادي الاتحاد الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، ونجح الهلال في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون بعد منافسة مع برشلونة.