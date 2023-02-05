ركلات الترجيح تقود السنغال للتتويج بأمم أفريقيا للمحليين على حساب الجزائر
خسرت الجزائر صاحبة الضيافة بركلات الترجيح 5-4 أمام السنغال في نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، يوم السبت.
وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف بعد وقت إضافي وأهدر أيمن محيوس وأحمد قندوسي ركلتين ترجيحيتين متتاليتين ليخسر فريق المدرب مجيد بوقرة اللقب وسط جماهير غفيرة في استاد نيلسون مانديلا.
وبهذه النتيجة، بات منتخب السنغال البطل الخامس لبطولة أمم أفريقيا للمحليين بعد المغرب (مرتين)، الكونغو الديمقراطية (مرتين)، ليبيا (مرة) وتونس (مرة).
وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللقاء، وأهدروا فرصة كبيرة لخطف اللقاء، لكن التعادل السلبي حسم الشوط الأول والثاني.
وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، رغم ضياع فرصة محققة من المنتخب الجزائري، لخطف هدف الفوز.
في الشوط الثاني الإضافي ضغط الجزائريون بكل قوة، من أجل محاولة خطف الهدف، ولكن المواجهة اتجهت لركلات الجزاء.
وأقيمت أمم أفريقيا للمحليين 2023 على الأراضي الجزائرية خلال الفترة من 13 يناير الماضي وحتى 4 فبراير الحالي.
وشهدت البطولة ظهور المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور بمستوى مميز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في 5 مباريات من 5.
وحقق الفريق الفوز على ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق في دور المجموعات بهدف دون رد في كل مباراة، ليحصد 9 نقاط كاملة.
وفي ربع النهائي حقق المنتخب الجزائري الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، قبل أن يكتسح النيجر في الدور قبل النهائي بخماسية دون رد.
في المُقابل، حقق منتخب السنغال 6 نقاط في دور المجموعات من انتصارين على ساحل العاج 1-0 والكونغو 3-0، فيما خسر من أوغندا 0-1.
ونجح منتخب السنغال في إسقاط موريتانيا بهدف دون رد في ربع النهائي، قبل الفوز على مدغشقر بهدف نظيف في الدور التالي.