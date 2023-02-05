ركلات الترجيح تقود السنغال للتتويج بأمم أفريقيا للمحليين على حساب الجزائر

وأقيمت أمم أفريقيا للمحليين 2023 على الأراضي الجزائرية خلال الفترة من 13 يناير الماضي وحتى 4 فبراير الحالي.

وشهدت البطولة ظهور المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور بمستوى مميز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في 5 مباريات من 5.

وحقق الفريق الفوز على ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق في دور المجموعات بهدف دون رد في كل مباراة، ليحصد 9 نقاط كاملة.

وفي ربع النهائي حقق المنتخب الجزائري الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، قبل أن يكتسح النيجر في الدور قبل النهائي بخماسية دون رد.

في المُقابل، حقق منتخب السنغال 6 نقاط في دور المجموعات من انتصارين على ساحل العاج 1-0 والكونغو 3-0، فيما خسر من أوغندا 0-1.

ونجح منتخب السنغال في إسقاط موريتانيا بهدف دون رد في ربع النهائي، قبل الفوز على مدغشقر بهدف نظيف في الدور التالي.