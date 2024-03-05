تأثير سلبي للتغيّر المناخي على الفقراء وربات البيوت

لماذا النساء والفقراء؟

وتحصل النساء اللواتي يمضين وقتًا طويلًا في المنزل على دخل أقلّ؛ ما يعيق وصولهن إلى المعلومات والتمويل والتكنولوجيا والخدمات الأساسية الأخرى.

ويرى التقرير أنه نظرًا لأدوراهن في المنزل، فإنهن أقل ميلًا للهجرة بحثًا عن مصادر دخل أخرى في حال حدوث كارثة مناخية، مشيرًا إلى عوامل عديدة تسهم في الحدّ من قدرتهن على التكيّف.

وبسبب نقص الموارد والفرص الاقتصادية، تواجه العائلات الفقيرة صعوبة في التكيّف؛ ما يُجبرها على بيع الثروة الحيوانية عند الحاجة بدلًا من الاحتفاظ بها، وفق المنظمة.

كما إن الأقل تعليمًا، لا يتمتعون بسهولة الوصول إلى وظائف خارج قطاع الزراعة أو الحصول على قروض للاستثمار في مشاريع مستقبلية والتي من شأنها أن تساعدهم في الحصول على مدخول في حال حدوث كارثة مناخيّة.

وتشير الدارسة إلى أن هؤلاء يفقدون في المتوسط خمسة في المئة من مدخولهم نسبة للأسر الأيسر حالًا بسبب موجات الحرّ، وأكثر بنسبة 4,4 في المئة بسبب الفيضانات.

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أنه "في حال لم تتم معالجة التأثير المتفاوت لتغير المناخ على سكان المناطق الريفية، فإن الفجوة الكبيرة أساسًا بين الميسورين والمحرومين، وبين النساء والرجال، ستزداد".

ولدراسة تأثير التغيّر المناخي على النساء والفقراء والشباب، استخدمت المنظمة بيانات نحو 109 أسر في 24 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إضافة إلى بيانات جمعت على مدى 70 عامًا حول هطول الأمطار ودرجات الحرارة.