إيران.. الفيضانات تتسبب بانهيار وغرق منازل (فيديو وصور)

وأضاف ظفري، "تعرضت الطرق لأضرار جسيمة في إيلام، وخوزستان، وجهارمحال، وبختياري، كما تم فقدان عدد من الماشية"، مؤكدا"عدم وقوع ضحايا".

فيما تحدثت وسائل إعلام عن انهيار وغرق بعض المنازل في القرى القريبة من مدينة دزفول جراء الفيضانات، وفي محافظات إيلام، وخراسان الجنوبية، وجهارمحال، وبختياري.