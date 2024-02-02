أعشاب البحر.. ملاذ الإنسان أثناء "الشتاء النووي"

في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وشبح الصراع النووي الذي يلوح في الأفق، يسعى العلماء لاكتشاف مصدر غذائي جديد، يمكن أن يخفّف من الآثار المدمرة لشتاء نووي محتمل.

وبحسب تقرير نشره موقع "دايلي ميل"، اقترحت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة مستقبل الأرض، إنشاء مزارع واسعة للأعشاب البحرية، كاستجابة إستراتيجية لحماية الأمن الغذائي العالمي في حالة وقوع كارثة نووية.

حماية الأمن الغذائي

ويشير فريق الدراسة، المكون من خبراء دوليين من التحالف من أجل تغذية الأرض في الكوارث (ALLFED)، وجامعة لويزيانا، وعلماء فيزياء فلكية من ألمانيا وتكساس والفلبين، إلى أن زراعة الأعشاب البحرية واسعة النطاق على طول سطح المحيط يمكن أن تنقذ حياة 1.2 مليار إنسان.

ويتضمن هذا الحل نشر الحبال والعوامات لإنشاء مزارع للأعشاب البحرية تغطي مساحة تقدر بنحو 416 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة كولومبيا تقريبًا.

وسلّط الدكتور فلوريان أولريش جين، المؤلف الرئيس للدراسة، الضوء على العائد السنوي المحتمل البالغ 33.63 طنًّا من عشب البحر الجاف أو الأعشاب البحرية، مشددًا على جدوى هذه المبادرة بميزانية معقولة.

وبالتوازي مع البرامج السابقة واسعة النطاق، أكد الدكتور جين أن التكلفة الاقتصادية لهذا المسعى لاستزراع الأعشاب البحرية، سيكون من الممكن التحكم فيها.