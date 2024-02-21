الضباب الدخاني يخنق ميلانو (صور)

تشهد مناطق في إيطاليا تفاقمًا للتلوث والجفاف جراء شح الأمطار في البلاد على وقع التغير المناخي، ما يتجلى خصوصًا بالضباب الدخاني الذي يخنق ميلانو، والنقص الحاد في المياه في جزيرة صقلية، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقد مُنعت السيارات الأكثر تلويثًا من القيادة الثلاثاء في ميلانو وثماني مدن أخرى في لومبارديا، بسبب مستويات تلوث الهواء المرتفعة للغاية في هذه المنطقة الصناعية الغنية في شمال البلاد.

كما حظرت لومباردي، التي تضم الكثير من المراعي التي تشهد أنشطة مكثفة، نشر الملاط في الحقول، وهي ممارسة تسبب تلوثًا كبيرًا بالنترات.