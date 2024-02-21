الضباب الدخاني يخنق ميلانو (صور)
تشهد مناطق في إيطاليا تفاقمًا للتلوث والجفاف جراء شح الأمطار في البلاد على وقع التغير المناخي، ما يتجلى خصوصًا بالضباب الدخاني الذي يخنق ميلانو، والنقص الحاد في المياه في جزيرة صقلية، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقد مُنعت السيارات الأكثر تلويثًا من القيادة الثلاثاء في ميلانو وثماني مدن أخرى في لومبارديا، بسبب مستويات تلوث الهواء المرتفعة للغاية في هذه المنطقة الصناعية الغنية في شمال البلاد.
كما حظرت لومباردي، التي تضم الكثير من المراعي التي تشهد أنشطة مكثفة، نشر الملاط في الحقول، وهي ممارسة تسبب تلوثًا كبيرًا بالنترات.
لومباردي
ولطالما كان شمال إيطاليا أحد أكثر المناطق تلوثًا في أوروبا. كما إن مشكلة لومباردي جغرافية بجزء منها، إذ تقع المنطقة في حوض بين الجبال، وبالتالي تعاني من سوء تهوية.
لكن المنظمات البيئية غير الحكومية تعتقد أن هذا العائق يُستخدم في كثير من الأحيان كذريعة للسلطات لتبرير المستويات المرتفعة من تلوث الهواء، من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وتعاني مناطق في جميع أنحاء إيطاليا من الجفاف أو من نقص كبير في المتساقطات، خصوصًا في الجبال، وبالأخص في جبال الألب.
وانخفضت الكمية الموازية للمياه المخزنة في الثلوج بنسبة 64% هذا الشهر مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، وفق مؤسسة CIMA للأبحاث.
ويؤدي نقص الأمطار إلى تفاقم الوضع الصعب أصلًا، بعد موجات الحر التي حدثت عام 2023 والتي أدت إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات وزيادة استهلاك المياه.
صقلية
وأعلنت صقلية حالة الكارثة الطبيعية بسبب الجفاف في أوائل شباط/فبراير الحالي، وفي سردينيا لا يستطيع المزارعون سوى استخدام كميات محدودة من المياه.
وانخفض مستوى مخزون المياه بنسبة 23% مقارنة بمتوسط السنوات الـ 14 الماضية.
وتعاني منطقتا بوليا وبازيليكاتا الجنوبيتان أيضًا من تبعات شح الأمطار، إذ حذرت جمعية المزارعين "كولديريتي" خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن درجات الحرارة المرتفعة أيقظت آلاف النحل في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
وهذا الوضع يهدد تلقيح بعض المحاصيل، لأن انتشار النحل لا يتزامن مع فترة إزهار النباتات التي يجمع منها حبوب اللقاح.