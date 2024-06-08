مصر.. موجة حر لاهبة والحرارة تتخطى 50 درجة

أعلنت محطات الرصد الجوي في مصر أن أعلى مستوى لدرجات الحرارة في الجمهورية بلغ 50.9 درجة مئوية، بينما بلغت الحرارة في محافظة أسوان 48 درجة مئوية بالظل، في تمام الساعة الثالثة ظهرا الجمعة، في حين سجلت القاهرة 41 درجة مئوية.

وتعدّ هذه الدرجات غير مسبوقة في مصر، في الوقت الذي أوضحت فيه هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من الأحد، تشهد مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن العقد المنصرم كان الأكثر حرًا على الإطلاق؛ ما تسبب بتأثيرات مناخية خطرة، مثل ذوبان أنهر جليدية وارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق في 2023.