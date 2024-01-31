ظاهرة غريبة تهدّد بـ"ابتلاع" خامس أكبر مدينة ليبية

تعيش خامس أكبر المدن الليبية ظاهرة غريبة، بعدما تشكلت كتلة مائية ضخمة على سطح الأرض وباتت تهدد بكارثة بيئية، وسط تخوف من السكان الذين لم ينسوا ما حدث في مدينة درنة قبل أشهر، وغضب من السلطات في بنغازي وطرابلس لعدم تقديم حلول مناسبة.

ويتخوف السكان والسلطات في مدينة زليتن (160 كيلومترًا شرق طرابلس) من غرق منازلهم بعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما تسبب في أضرار كارثية لمئات المنازل التي هجرها أصحابها إثر سقوط بعضها، فيما تم إجلاء آخرين إلى مناطق أكثر أمانًا.

وتعود ظاهرة انبعاث المياه الجوفية بشكل كبير من أسفل منازل سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألف نسمة، وفي ساحات عديدة، إلى نهاية العام الماضي، وقالت السلطات إن ألفي منزل تضرر من الظاهرة.

وانتقد رئيس لجنة الأزمة في مدينة زليتن مصطفى البحباح "ضعف الإمكانيات لمواجهة الكارثة".

وأشار البحباح إلى أن "طفلا غرق في بركة مياه أمام منزله، لا يزال بالعناية المركزة في المستشفى".