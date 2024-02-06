ارتفاع درجة حرارة الأرض "فاق التوقعات"

توصل باحثون من أستراليا والولايات المتحدة، إلى أن هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قد تم تجاوزه بالفعل، مع بلوغ حرارة الأرض 1.7 درجة بحلول العام 2020.

وأجرى باحثون أستراليون وأمريكيون فحصا على الإسفنج البحري في منطقة البحر الكاريبي لتحديد التغيرات في درجات حرارة المحيط على مدى الـ 300 عام الماضية.

وتوصل الباحثون إلى أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، بدأ في وقت أبكر مما كان يعتقد في السابق.