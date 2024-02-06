ارتفاع درجة حرارة الأرض "فاق التوقعات"
توصل باحثون من أستراليا والولايات المتحدة، إلى أن هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قد تم تجاوزه بالفعل، مع بلوغ حرارة الأرض 1.7 درجة بحلول العام 2020.
وأجرى باحثون أستراليون وأمريكيون فحصا على الإسفنج البحري في منطقة البحر الكاريبي لتحديد التغيرات في درجات حرارة المحيط على مدى الـ 300 عام الماضية.
وتوصل الباحثون إلى أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، بدأ في وقت أبكر مما كان يعتقد في السابق.
وزعموا أن هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قد تم تجاوزه بالفعل، ووصلت الحرارة إلى 1.7 درجة اعتبارًا من 2020 منذ فترة ما قبل الثورة الصناعية.
وحذر الباحثون من أن "الوقت ينفد" لإيجاد حل لظاهرة الاحتباس الحراري.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن عالم الجيوكيمياء البحرية في جامعة غرب أستراليا، مالكولم ماكالوك، وعالم المحيطات من جامعة ولاية إنديانا الأمريكية، عاموس وينتر، قولهما إن "ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت في وقت أبكر مما توقعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لأن الثورة الصناعية بدأت في منتصف القرن التاسع عشر".
وأضافا أن "النتائج التي توصل إليها الباحثون تدعم النظرية القائلة بأن تغير المناخ يتسارع".
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الدراسة نشرتها مجلة Nature Climate Change.