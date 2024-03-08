خبير مناخي: الدول العربية قد تشهد درجات حرارة قياسية خلال الصيف

ولفت إلى أن السنة الماضية كانت الأكثر حرارة، بينما سجل شهر فبراير في أوروبا أعلى درجات على الإطلاق، ما يكشف عن وجود خلل نمطي، وأن ما تشهده الأرجنتين وأستراليا، يدلل على أن هذا السنة ستكون أكثر حرارة من السابق في العالم.

وتابع :" فيما يتعلق بدرجات الحرارة في دول المغرب العربي، هي أفضل قليلاً من العام السابق، لكن ما زلنا ضمن دائرة الخطر، وهناك تخوف من عدم نزول الأمطار".

وكانت المنظّمة العالميّة للأرصاد الجوّيّة قالت في بيان، أخيرًا، إن ظاهرة إل نينيو المناخيّة بلغت ذروتها، في ديسمبر/كانون الأوّل، لافتة إلى أنّها كانت من أقوى 5 ظواهر من نوعها على الإطلاق، ما ينبئ بدرجات حرارة أعلى من المعتاد بين مارس/آذار ومايو/أيّار.

وأشارت المنظّمة إلى أنّه"من المتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة عن المعتاد في جميع مناطق اليابسة تقريبًا بين الشهرين الحالي والمقبل".