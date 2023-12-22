تقرير: ازدياد مواقع التوصيل المزيفة في عطلة الشتاء

كشفت شركة متخصصة بالأمن السيبراني عن ارتفاع مواقع التوصيل المزيفة بنسبة 34% في ديسمبر الجاري، وذلك في ظل موسم العطلات الشتوية التي تعد فرصة للمحتالين، إذ يزداد التسوق عبر الإنترنت.

ورصدت شركة "Group-IB" ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عدد مواقع التصيد الاحتيالي التي تنتحل شكل الخدمات البريدية، إذ تمكنت من تحديد 587 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها الثلث مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب تقرير نشرته مجلة أمن المعلومات.

وتقول الشركة إن هذا الاتجاه لم يقتصر على الشهر الجاري فقط، إذ تم تحديد 1539 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا للتوصيل في نوفمبر، مشيرة إلى أن أغلب هذه المواقع تتركز في ألمانيا وإسبانيا وبولندا وبريطانيا.

وعادةً، يتلقى الضحايا رسائل نصية تنبههم بشأن تسليم "عاجل" أو "فاشل"، مصحوبًا بروابط لهذه المواقع الاحتيالية، وعند النقر، يُطلب من الأفراد الكشف عن التفاصيل الشخصية وتفاصيل الدفع، بحسب تقرير للشركة.