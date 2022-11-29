مبيعات "الإثنين الرقمي" تسجل أكبر حصيلة تسوق عبر الإنترنت بتاريخ أمريكا

أظهرت بيانات "أدوبي أناليتكس"، أن المتسوقين الباحثين عن خصومات اشتروا أعدادًا أكبر من بطاقات "البوكيمون" وأجهزة التلفزيون والمقلاة الهوائية في "سايبر مونداي" (يوم الإثنين الرقمي)، ما جعل المبيعات تصل إلى 11.3 مليار دولار، مسجلة أكبر حصيلة يوم للتسوق عبر الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة.

وأفادت البيانات التي تقيس أداء التجارة الإلكترونية من خلال تحليل عمليات الشراء في 85 بالمئة من أكبر 100 متجر للتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، بأن المبيعات التي لم يتم تعديلها حسب التضخم ارتفعت 5.8 بالمئة.

وبينما بدأ تجار التجزئة تقديم عروضهم الترويجية وعروض الخصوم في وقت مبكر من شهر أكتوبر/تشرين الأول لإغراء المشترين، أرجأ المتسوقون الذين أرهقهم التضخم، إلى حد كبير، التسوق إلى العطلات مثل الجمعة السوداء ويوم الإثنين الرقمي أملًا في الفوز بأفضل الصفقات.

وأشار كبار تجار التجزئة، مثل "تارجت ومايسيز وبست باي"، إلى أن هناك عودة إلى أنماط التسوق السابقة للجائحة، وأن هناك حاجة إلى تقديم خصوم بشكل أكبر خلال مناسبات التسوق التقليدية ليوم واحد.