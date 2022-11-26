مبيعات "الجمعة السوداء" عبر الإنترنت تبلغ 9 مليارات دولار في أمريكا

أظهر تقرير، السبت، أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغا قياسيا يصل إلى 9.12 مليار دولار عبر الإنترنت، يوم "الجمعة السوداء"، الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وقالت أدوبي أناليتكس، ذراع البيانات التابعة لشركة أدوبي، إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3% في يوم "الجمعة السوداء"، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.