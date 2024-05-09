ما الدودة التي أكلت دماغ مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي؟

أثار المرشح لمنصب الرئيس الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور، بلبلةً بعد إعلانه مؤخرًا أن إصابته بمشكلة صحية "غريبة" عام 2010، سببها دودة دخلت إلى دماغه وأكلت جزءًا منه، بحسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وعانى كينيدي وقتذاك من "فقدان الذاكرة والتشوش العقلي الشديد، لدرجة أن أحد أصدقائه شعر بالقلق من احتمال إصابته بورم في المخ".

وقال أطباء الأعصاب، الذين أشرفوا على وضع كينيدي، إنهم وجدوا بقعة داكنة في دماغه، وخلصوا إلى أنه مصاب بورم.

لكن كينيدي قال إن طبيبًا بمستشفى في نيويورك طرح تفسيرًا آخر عن احتمال وجود طفيلي في دماغه.

وقالت الصحيفة إن كينيدي أشار إلى أنه في الوقت الذي علم بوجود طفيلي في دماغه، وجد الأطباء أنه يعاني أيضًا من تسمم بالزئبق، والذي كاد يسبب له مشاكل عصبية خطيرة، مشددين على أن إصابته به قد تكون نتيجة تناوله الكثير من الأسماك.

وفي عام 2012، قال كينيدي للصحافة: "من الواضح أنني أعاني مشاكلَ معرفية، أعاني فقدان ذاكرة على المدى القصير والطويل".

وأكدت الصحيفة أن كينيدي أشار في مقابلته الأخيرة إلى أنه تعافى من مشاكله الصحية، بينما قالت المتحدثة باسمه، إن المشاكل الصحية التي عاني منها المرشح لا يمكن أن تؤثر على أهليته ليكون رئيسًا.