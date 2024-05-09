ما الدودة التي أكلت دماغ مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي؟
أثار المرشح لمنصب الرئيس الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور، بلبلةً بعد إعلانه مؤخرًا أن إصابته بمشكلة صحية "غريبة" عام 2010، سببها دودة دخلت إلى دماغه وأكلت جزءًا منه، بحسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
وعانى كينيدي وقتذاك من "فقدان الذاكرة والتشوش العقلي الشديد، لدرجة أن أحد أصدقائه شعر بالقلق من احتمال إصابته بورم في المخ".
وقال أطباء الأعصاب، الذين أشرفوا على وضع كينيدي، إنهم وجدوا بقعة داكنة في دماغه، وخلصوا إلى أنه مصاب بورم.
لكن كينيدي قال إن طبيبًا بمستشفى في نيويورك طرح تفسيرًا آخر عن احتمال وجود طفيلي في دماغه.
وقالت الصحيفة إن كينيدي أشار إلى أنه في الوقت الذي علم بوجود طفيلي في دماغه، وجد الأطباء أنه يعاني أيضًا من تسمم بالزئبق، والذي كاد يسبب له مشاكل عصبية خطيرة، مشددين على أن إصابته به قد تكون نتيجة تناوله الكثير من الأسماك.
وفي عام 2012، قال كينيدي للصحافة: "من الواضح أنني أعاني مشاكلَ معرفية، أعاني فقدان ذاكرة على المدى القصير والطويل".
وأكدت الصحيفة أن كينيدي أشار في مقابلته الأخيرة إلى أنه تعافى من مشاكله الصحية، بينما قالت المتحدثة باسمه، إن المشاكل الصحية التي عاني منها المرشح لا يمكن أن تؤثر على أهليته ليكون رئيسًا.
ما الدودة التي تأكل الدماغ؟
بحسب "كليفلاند كلينيك" يمكن أن تنتقل الدودة الشريطية الموجودة في الأمعاء إلى مجرى الدم والأعضاء الأخرى، حيث تلتصق اليرقات بالأجزاء الداخلية في الجسم وتشكل أكياسًا هناك، وهي جيوب من السوائل تنمو حول اليرقات أثناء نموها.
ويمكن أن تسبب هذه الأكياس مجموعة متنوعة من المضاعفات، اعتمادًا على مكان وجودها. يمكن أن تنمو الأكياس الموجودة في الرئتين أو الكبد أو القلب بشكل كبير بما يكفي لتعطيل الأداء الطبيعي لهذه الأعضاء.
ويمكن أن تسبب الأكياس التي تلتصق بالحبل الشوكي أو الدماغ أعراضًا عصبية، مثل: النوبات.
ويصاب الأشخاص بداء الكيسات المذنبة عندما يبتلعون بيض الدودة الشريطية الموجود في براز الإنسان المصاب بالدودة الشريطية، وينتشر بيض الدودة الشريطية من خلال الطعام أو الماء أو الأسطح الملوثة بالبراز.
ويؤكد الأطباء أن الإنسان يبتلع البيض عندما يتناول طعامًا ملوثًا أو يضع أصابعه الملوثة في فمه، كما إنها قد تصيب الحيوانات، خصوصًا الماشية.
يذكر أن عدوى الدودة الشريطية تحدث في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان التي يشيع فيها أكل اللحوم والأسماك النيئة، وحيث يكون الصرف الصحي ضعيفًا. وبحسب الأطباء من الصعب قياس معدلات الإصابة بالديدان الشريطية في جميع أنحاء العالم، خصوصًا أن الإصابة بها في كثير من الأحيان لا تسبب أي أعراض ملحوظة.