روبرت كينيدي جونيور يستعد لتوجيه صفعة انتخابية لبايدن

سيعلن المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور عن ترشحه كمستقل بدلا من متابعة محاولته الطويلة الأمد للإطاحة بالرئيس جو بايدن كمرشح الحزب الديمقراطي، وهو تحول قد يعقد الانتخابات الرئاسية التي تجرى في العام المقبل.

ونشر كينيدي، وهو ناشط مناهض للقاحات وعضو في عائلة سياسية أمريكية شهيرة، مقطعا مصورا على موقع يوتيوب أمس الجمعة يطلب فيه من الأمريكيين الانضمام إليه في "إعلان مهم" في فيلادلفيا يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال "سأتحدث عن تغيير جذري في السياسة الأمريكية"، منددا بالفساد في "كلا الحزبين".

وكينيدي هو ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، الذي اغتيل عام 1963، وابن السناتور الأمريكي السابق روبرت كينيدي، الذي اغتيل عام 1968 خلال محاولته خوض انتخابات الرئاسة.