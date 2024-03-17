مليء بالذهب.. بنما تعثر على قبر "سيد قصب السيقان"

اكتشف باحثون قبر زعيم ديني دفن منذ أكثر من 1200 عام، بمحاذاة مخبأ مليء بالقطع الذهبية، في مقبرة قديمة في بنما.

وعثرت عمليات التنقيب على القبر داخل حديقة "إل كانيو" في مقاطعة كوكلي، وهو معقل اكتشافات الحقبة ما قبل الكولومبية، وفق بيان لوزارة الثقافة في بنما مطلع مارس الجاري.

ويعود تاريخ المدفن إلى حوالي 700 عام، وهو التاسع المكتشف في الحديقة منذ بدء التنقيب في الموقع عام 2008.

ونقل موقع "سي إن إن" عن قائدة فريق التنقيب ومديرة مؤسسة "إل كانيو" التي تدرس التراث الثقافي في بنما، الدكتورة جوليا مايو، قولها إن زعيم النخبة الذي تم اكتشافه حديثًا كان على الأرجح رجلًا يبلغ من العمر 30 أو 40 عامًا، لافتة إلى أن علماء الآثار أطلقوا عليه لقب "سيد قصب السيقان"، لأنه كان مدفونًا بجانب مجموعة من قصب عظام الحيوانات التي يحتمل أنها كانت تستخدم في الاحتفالات الدينية.

ومع استمرار الباحثين في استكشاف القبر، أدركوا أن "سيد قصب السيقان" ربما كان لديه قدر كبير من الصحبة في رحلته إلى الحياة الآخرة، ربما بضع عشرات من رفاقه الذين عُثر على رفاتهم مدفونة تحت القرابين التي أحاطت به.