"قبر الطاعون".. اكتشاف أكبر موقع دفن جماعي في أوروبا (صور)

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم أثناء الحفر لبناء منزل في مدينة نورمبرغ بألمانيا اكتشاف أكبر موقع دفن جماعي في أوروبا، يضم نحو 1500 جثة.

ورجحت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن يكون القبر المكتشف أكبر موقع دفن جماعي على الإطلاق في أوروبا، لافتة إلى أنه يحتوي على بقايا لجثث أطفال وكبار سن من الرجال والنساء.