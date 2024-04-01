المدن الأكثر ابتكارًا في الهند تنفد مياهها

مع استمرار تعرض بنغالورو، مركز تكنولوجيا المعلومات في الهند، لجفاف شديد، يغادر المتخصصون في مجال التكنولوجيا المدينة بحثًا عن موارد مائية أفضل، حيث جف أكثر من نصف آبار المياه الجوفية في المدينة، ما أدى إلى الاعتماد على صهاريج المياه.

وفي المقابل، اقترحت ولاية كيرالا، وهي ولاية مجاورة، أن تنتقل شركات بنغالورو إلى منطقتها، حيث لا تمثل المياه مشكلة. ومع ذلك، فإن هذا الحل هو تذكير بالنزاعات المستمرة في توزيع المياه بين الولايات المختلفة في جنوب الهند. ومع تزايد عدد السكان وتغير المناخ، من المتوقع أن تتفاقم هذه الضغوط .

وتسهم ولايات جنوب الهند، بما في ذلك ولايات كارناتاكا وكيرالا وتيلانجانا وتاميل نادو، بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للهند بسبب ازدهار قطاعي التكنولوجيا والتصنيع فيها. ورغم ذلك، تعاني هذه الولايات من نقص في المياه لأنها تفتقر إلى الاحتياطيات الضخمة التي توفرها كتلة الثلوج في جبال الهيمالايا.