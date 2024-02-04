"الأونروا" تحذر من تفاقم أزمة المياه في غزة

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، من مخاطر نقص المياه النظيفة في قطاع غزة، مشيرة أن "هناك إمكانية محدودة للغاية للحصول على مياه نظيفة، وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت الوكالة الأممية، في تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس – تويتر سابقا"، إن "الماء هو الحياة، فيما تعيش غزة بلا ماء"، لافتة إلى أن "الأزمة الإنسانية، التي تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية، تعرّض آلاف الأشخاص الضعفاء لخطر الإصابة بالأمراض".

وقررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي، حتى 30 يناير/كانون الثاني، تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على مستوطنات في محيط قطاع غزة.