"محارب السرطان" السعودي حمد بن جروان يتمسك بالأمل رغم إعلان الأطباء عجزهم
يبدي الأكاديمي السعودي المعروف، حمد بن جروان، والذي يعد من أشهر محاربي مرض السرطان في المملكة، تماسكًا وتفاؤلًا نحو الشفاء على الرغم من إعلان الأطباء الألمان الذين يعالجونه عجزهم أمام بعض الأورام في جسده.
وبدأ حمد بن جروان الذي نجح في الصمود بوجه السرطان طوال 14 عامًا، رحلة علاج جديدة في ألمانيا قبل نحو 10 أيام، ليسود تفاؤل بين المتعاطفين الكثر معه بعدما أظهر مؤشرات إيجابية للعلاج الجديد.
لكن النتائج السلبية ما لبثت أن ظهرت سريعًا، حيث اعتذر فريق العلاج في ألمانيا إزاء عجزه عن علاج بعض الأورام في جسد "بن جروان"، لكن كل ذلك لم يؤثر على عزيمة الشاب السعودي الذي يدعمه مواطنوه ومتعاطفون كثر معه من خارج المملكة.
ونشر "بن جروان"، مقطع فيديو على "تويتر"، ظهر فيه بحالة جيدة خارج المستشفى، وألقى على متابعيه الكثر أبيات شعر سرد فيها بنبرة حزينة جزءًا من تفاصيل رحلته العلاجية الجديدة وصراعه مع المرض.
لكن ذلك ليس كل شيء، ففي رسالته لمتابعيه بعد علمه بعجز الأطباء الألمان عن علاج بعض أورام جسده، بدا حمد بن جروان متفائلًا بالشفاء من مرضه، قبل أن يستقبل سيلًا من عبارات الدعم والتشجيع من مواطنيه، وكثير منهم من نخب البلاد التي تشيد على الدوام بعزيمة ذلك المريض.
وكتب حمد بن جروان على "تويتر" ملخص ما وصلت إليه رحلته العلاجية، قائلًا: "الحمدلله على كل حال، وأمر المؤمن كله خير إذا كان يقينه بالله قويًا، اعتذروا هنا في ألمانيا إزاء عجزهم عن علاج بعض الأورام، وما زالت المحاولة مستمرة والأمل بالله كبيرًا".
وأضاف: "عندي يقين عظيم بالله رغم كل شيء مستحيل، الألم متعب، والحياة مع المرض صعبة، والغربة والعزلة عذاب، لكن الأجر والثواب عظيم، والأمل أكبر دواء عرفته في حياتي، والمعنوية والتعايش أفضل علاج مارسته منذ إصابتي بالسرطان قبل 14 عامًا".
وتابع: "يراودني حلم عظيم وأمل كبير بالشفاء، رغم الألم والعزلة والكيماوي والإشعاع.. دعواتكم لي، ولكل من يعاني من مرض السرطان، وللمرضى جميعًا.. أقسم بالله أنني تعبت جدًا، ولكنني سعيد جدًا، (لا تنشدوني ليش)، سعادة النفس أكبر من ألم الجسم".
وبعث خالد آل سعود، وهو أمير ورجل أعمال وأكاديمي، رسالة دعم إلى "بن جروان" ردًا على موقفه المتفائل رغم عجز الأطباء، قال فيها: "هذا اليقين الذي في قلبك بُقرب فرج الله تعالى وتيسيره لك سترى أثره قريبًا بحوله وقوته سُبحانه.. المهم لا تفقد الأمل ..".
فيما كتب الإعلامي السعودي، محمد التونسي، في دعمه لمواطنه المريض: "ومن لا يحَيِّي فيك صبرك وإيمانك .. أسأل الله الشافي المعافي، الذي تعقِد عليه آمالك وأنت مطمئن، أن يتولّاك بعنايته ويذهب عنك البأس، فهو الرحمن الرحيم الرؤوف بعباده القادر على كل شيء".
وبدأت قصة "بن جروان" مع المرض قبل نحو 14 عامًا، فمع نهاية دراسته بالمرحلة الجامعية في تخصص الرياضيات في دولة تايلاند، وقبل تخرجه اكتشف إصابته بالسرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي.
وبدأت رحلة العلاج مع السرطان منذ ذلك الحين، وسط تفاؤل كبير يبديه الشاب بالشفاء التام، ما جلب له متعاطفين وداعمين كثيرين، قبل أن يتحول لأحد الملهمين في مقاومة ذلك المرض، ويصدر حاليًا مؤلفًا حول تجربته تلك، تحت عنوان: "أنا والسرطان.. ألم وأمل".
وخضع "بن جروان" عند إصابته بالمرض أول مرة للعلاج الكيمياوي والإشعاعي والعمليات، مدة عام ونصف العام، في المستشفى، ما اضطره يومها لتأجيل دراسته في مرحلة البكالوريوس، قبل أن يواصل دراسته رغم معاناته مع تطورات المرض.
وبعد تخرجه بتخصص الرياضيات، طلب التدريس في محافظة القريات؛ في أقصى شمال غرب السعودية، ليكون قريبًا من الأردن المجاورة، حيث أكمل هناك دراسته على حسابه الخاص في جامعة اليرموك، مع سفره إلى بلاده كل شهر لتلقي جرعات العلاج الكيماوي.
وبعد 3 سنوات من تلك التجربة، حصل على الماجستير في الرياضيات تخصص قياس وتقويم، ليسافر إلى ماليزيا، ويدرس الدكتوراة في إحدى جامعاتها، ويحصل عليها بالفعل.