"محارب السرطان" السعودي حمد بن جروان يتمسك بالأمل رغم إعلان الأطباء عجزهم

لكن النتائج السلبية ما لبثت أن ظهرت سريعًا، حيث اعتذر فريق العلاج في ألمانيا إزاء عجزه عن علاج بعض الأورام في جسد "بن جروان"، لكن كل ذلك لم يؤثر على عزيمة الشاب السعودي الذي يدعمه مواطنوه ومتعاطفون كثر معه من خارج المملكة.

ونشر "بن جروان"، مقطع فيديو على "تويتر"، ظهر فيه بحالة جيدة خارج المستشفى، وألقى على متابعيه الكثر أبيات شعر سرد فيها بنبرة حزينة جزءًا من تفاصيل رحلته العلاجية الجديدة وصراعه مع المرض.

لكن ذلك ليس كل شيء، ففي رسالته لمتابعيه بعد علمه بعجز الأطباء الألمان عن علاج بعض أورام جسده، بدا حمد بن جروان متفائلًا بالشفاء من مرضه، قبل أن يستقبل سيلًا من عبارات الدعم والتشجيع من مواطنيه، وكثير منهم من نخب البلاد التي تشيد على الدوام بعزيمة ذلك المريض.