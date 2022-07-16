محارب السرطان السعودي حمد بن جروان يدخل عالم الفن من بوابة قطر

دخل الشاب السعودي حمد بن جروان، الذي يعد من أشهر محاربي مرض السرطان في المملكة، عالم الفن من بوابة قطر مسجلاً نجاحاً في أولى قصائده المغناة.

وفاجأ الأكاديمي الذي يحمل شهادة الدكتوراه، متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي عندما ورد اسمه كاتباً لأنشودة جديدة للفنان القطري صالح آل مانعه.

وتحمل كلمات القصيدة عنوان ”العتاب“ وغناها المنشد القطري بطريقة الشيلات، وهي فن غنائي واسع الانتشار في منطقة الخليج العربي.

الجديد من كلماتي وأداء المنشد المتألق

صالح ال مانعه @bnman3h رابط الشيله 👇🏻وأهداء لعيونكمhttps://t.co/Rl29OueYKr — د. حمد بن جروان (@garwan2) July 14, 2022

وحققت الأنشودة عشرات آلاف المشاهدات على موقع يوتيوب بعد نحو يومين من نشرها، بجانب مشاهدات لافتة أيضاً في تويتر، حيث يتواجد متابعون ومتعاطفون كثر من بن جروان.

ونشر بن جروان الذي نجح في الصمود بوجه السرطان خلال سنوات إصابته بالمرض، الأنشودة مغناة على حسابه في تويتر، قبل أن يتلقى سيلاً من عبارات الإعجاب بكلمات الشيلة ومبادرته في الكتابة رغم المرض.

اعتذر لذائقتي اني ماعرفت ان ذا الابيات لك يادكتور الا اليوم صح لسانك مافيه خوه يبن الاجواد تحت التراب لامت الافعال والخوه وش ابغى بها وزاد جمالها صالح — صالح محسن الزهيري (@alzhirri) July 15, 2022

صح لسانك ياحمد والله يعطيك العافية ويعظم اجرك على الصبر والاحتساب والنفس الطيبه ، وصح صوت صالح بن مانعه صوت جميل واداء اجمل .

فاجتمعت الكلمات الجميلة والمليئة بالمعاني والحكم والصوت الجميل واللحن الشجي. pic.twitter.com/9lt5CC5pEP — الحسين بن مانع بن هجّاج . (@Hussain_ma1) July 14, 2022

وتشير كلمات الشيلة في جزء من أبياتها لمعاناة بن جروان مع المرض، والغربة، حيث درس خارج المملكة متحدياً ظروف مرضه، قبل ان يصبح أحد الملهمين في تحدي الصعاب بين مواطنيه.

وبدأت قصة بن جروان مع المرض قبل نحو 14 عاماً، فمع نهاية دراسته بالمرحلة الجامعية في تخصص الرياضيات بدولة تايلند، وقبل تخرجه اكتشف إصابته بالسرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي، وهو أحد أشرس أنواع المرض.

صح لسانك ياحمد والله يعطيك العافية ويعظم اجرك على الصبر والاحتساب والنفس الطيبه ، وصح صوت صالح بن مانعه صوت جميل واداء اجمل .

فاجتمعت الكلمات الجميلة والمليئة بالمعاني والحكم والصوت الجميل واللحن الشجي. pic.twitter.com/9lt5CC5pEP — الحسين بن مانع بن هجّاج . (@Hussain_ma1) July 14, 2022

وبدأت رحلة العلاج مع السرطان منذ ذلك الحين، وسط تفاؤل كبير يبديه الشاب بالشفاء التام، ما جلب له متعاطفين وداعمين كثر، قبل أن يتحول لأحد الملهمين في مقاومة ذلك المرض ويصدر مؤلفاُ حول تجربته تلك، تحت عنوان ”أنا والسرطان.. ألم وأمل“.

وخضع بن جروان عند إصابته بالمرض أول مرة، للعلاج الكيمياوي والإشعاعي والعمليات مدة عام ونصف في المستشفى، ما اضطره يومها لتأجيل دراسته في مرحلة البكالوريوس، قبل أن يواصل دراسته رغم معاناته مع تطورات المرض.

وبعد تخرجه بتخصص الرياضيات، طلب التدريس في محافظة القريات؛ في أقصى شمال غرب السعودية، ليكون قريباً من الأردن المجاورة، حيث أكمل هناك دراسته على حسابه الخاص في جامعة اليرموك، مع سفره لبلاده كل شهر لتلقي جرعات العلاج الكيماوي.

وبعد ثلاث سنوات من تلك التجربة، حصل على الماجستير في الرياضيات تخصص قياس وتقويم، ليسافر إلى ماليزيا، ويدرس الدكتوراه في إحدى جامعاتها، ويحصل عليها بالفعل.

وكشف بن جروان مطلع الشهر الجاري، أن الورم السرطاني الذي يعاني منه منذ سنوات لم يستجب للعلاج الإشعاعي خلال الفترة الماضية بحسب ما أظهرت نتائج الفحوصات الجديدة، قبل أن يتلقى سيلاً من عبارات التعاطف والمساندة من مواطنيه الذين يشجعونه على مواصلة العلاج ومقاومة المرض.