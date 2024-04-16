"لعبة حب".. كوميديا معرَّبة بنجاح

بين أن "تلعب بالحب" و"تحب اللعب"، تنجدل الخيوط الدرامية لمسلسل "لعبة حب"، الذي بدأ عرضه أخيرًا على قناة "MBC" ومنصة شاهد.

صحيح أن المسلسل مقتبس عن عمل تركي نال شهرة واسعة بعنوان "حب للإيجار"، لكنه جاء بمعالجة منطقية موفقة أبعدت عنه أية غربة على صعيد الحكاية.

ويتعلق موضوع الحكاية الأساسي بأن تلعب بالحب؛ إذ تبدأ الحلقة الأولى بحلم لـ"سما" (نور علي)، التي ترى نفسها ساندريلا بحذائها الشفاف في قصر منيف مع أميرها الجميل، لكن جدَّتها (نهاد عاصي) توقظها من جماليات ذاك الحلم في السادسة والنصف صباحًا، رغم أن وظيفتها تبدأ في الحادية عشرة، لتُعيدها إلى الواقع المرير الذي تعيشه بمفارقاته وقسوته.

تذهب "سما" إلى عملها نادلةً في مطعم، وهناك تشارك من دون إرادتها في لعبة قام بها الشاب "مالك" (معتصم النهار) للهروب من صبية تافهة أجبرته زوجة عمه "فريدة" (شكران مرتجى) على مواعدتها، بادّعائه أن "سما" هي حبيبته التي تغار عليه، ويُخْرِجها إلى بوابة المطعم بعد أن أغلق فمها بيده، وزيادةً في إثارة غيرة تلك الفتاة التافهة، يقبّل مالك سما، فيطردها مدير المطعم من عملها.