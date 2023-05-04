معتصم النهار يعترف بـ"عدم وفائه" لزوجته
اعترف الفنان السوري معتصم النهار، بـ"عدم الوفاء" لزوجته لين برنجكجي، مؤكدًا رغم ذلك، أنه يحمل حبًّا كبيرًا لعائلته؛ لا سيما ابنته، وأنه يحاول جاهدًا أن يكون الشخص الذي تحتاجه عائلته.
وتحدث النهار، في أولى حلقات برنامج "سهير شو من أربيل" للإعلامية العراقية سهير القيسي، على قناة "إم بي سي العراق"، عن اللحظات الأولى التي أعقبت طلب زوجته برنجكجي، الطلاق، مؤكدًا أنه "رفض الفكرة بشكل كامل".
وبرَّر الممثل السوري، البالغ من العمر 38 عامًا، رفضه لطلب برنجكجي، الطلاق بعد زواج استمر 7 أعوام بين عامي 2015 و2022، وأثمر ابنة وحيدة اسمها ساندرا، بقوله: "لديَّ حب للعائلة بشكل كبير.. ليست العائلة بالمطلق، لكن هذه العائلة زوجتي وابنتي".
وتابع: "حاولت أفهم مشكلتي الحقيقية وأصلحها.. وفعلًا إلى اليوم اشتغل على أن أكون الشخص الذي ترغب به عائلته وتحتاجه وترى نفسها به والذي تحبه عائلته".
وأشار إلى أنه أصلح "قلة الاهتمام"، ملمحًا في الوقت ذاته إلى أن "تعدد أشكال العلاقات ليس بالضرورة أن يفضي إلى الخيانة"، مضيفًا: "الزوجة أو الأنثى تحب أن يكون الشريك خاصًّا بها.. كان في حياتي الكثير من النساء والرجال".
وأضاف: "هذه العلاقات عملت نوعًا من عدم الأمان لدى لين"، ففاجأته القيسي، بسؤال مباشر "لم تكن وفيًّا معها؟"، ما اضطره للإجابة برد مباشر أيضًا بقوله "ممكن".
وخلال اللقاء، تحدث النهار، عن "نظرية خفوت الحب بعد الزواج"؛ إذ قال إن "الحب هو الحب، والقول إنه يتحول إلى شيء آخر، كذبة. لكن ما يحدث أن المسؤولية تتضاعف.. والتجارب أظهرت له أن الدوام للعائلة، وسواها خداع لا يجلب السعادة".