معتصم النهار يعترف بـ"عدم وفائه" لزوجته

اعترف الفنان السوري معتصم النهار، بـ"عدم الوفاء" لزوجته لين برنجكجي، مؤكدًا رغم ذلك، أنه يحمل حبًّا كبيرًا لعائلته؛ لا سيما ابنته، وأنه يحاول جاهدًا أن يكون الشخص الذي تحتاجه عائلته.

وتحدث النهار، في أولى حلقات برنامج "سهير شو من أربيل" للإعلامية العراقية سهير القيسي، على قناة "إم بي سي العراق"، عن اللحظات الأولى التي أعقبت طلب زوجته برنجكجي، الطلاق، مؤكدًا أنه "رفض الفكرة بشكل كامل".