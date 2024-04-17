عُمان.. لحظات توثق مشاهد بطولية في عمليات الإنقاذ (فيديو)



كما وثقت تلك المقاطع والصور، شجاعة متطوعين من السكان، في إنقاذ المحاصرين، سيما من الأطفال طلاب المدارس الذين داهمتهم وحاصرتهم المياه في مدارسهم يوم الأحد الماضي قبل تعليق الدراسة.

ونشرت شرطة عمان، مقطع فيديو لإحدى طائراتها المروحية خلال عملية إنقاذ ليلية تحت أمطار غزيرة ورياح قوية، لشخص محتجز بداخل مركبته بعد انجرافها بمجرى وادي البطحاء في ولاية بدية ونقله إلى مكانٍ آمن.

وقوبل المقطع بسيل من عبارات الثناء على طاقم الإنقاذ، سيما المنقذ الذي نزل من المروحية عبر حبل طويل ظل يتأرجح به بفعل الرياح، قبل أن يتمكن من الوصل للمحاصر وانتشاله.

وكتب أحد المدونين معلقاً "أشهد إنها عملية معقدة وصعبة وليل والوادي يجري والمركبة 90% في الماء. لديهم أبناء وأهل ويعملون فوق المطلوب يجازفون لأجل سلامتكم من هم على تراب هذه الأرض الطيبة عمان الحبيبة".