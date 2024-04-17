عُمان.. لحظات توثق مشاهد بطولية في عمليات الإنقاذ (فيديو)
خطفت مشاهد بطولية لفرق الإنقاذ التي تعمل على مدار الساعة منذ يوم الأحد الماضي، في سلطنة عُمان، الأنظار بعد نجاحها في الوصول لمحاصرين في أماكن وظروف جوية صعبة تسبب بها منخفض المطير الذي يضرب السلطنة.
ووثقت مقاطع فيديو وصور من مختلف مناطق السلطنة الخليجية، رجال إنقاذ يتبعون عدة جهات حكومية، خلال مهمات صعبة، حيث الأمطار شديدة الغزارة مع الرياح القوية في الجو، بينما تسيطر السيول الجارفة على الأرض.
كما وثقت تلك المقاطع والصور، شجاعة متطوعين من السكان، في إنقاذ المحاصرين، سيما من الأطفال طلاب المدارس الذين داهمتهم وحاصرتهم المياه في مدارسهم يوم الأحد الماضي قبل تعليق الدراسة.
ونشرت شرطة عمان، مقطع فيديو لإحدى طائراتها المروحية خلال عملية إنقاذ ليلية تحت أمطار غزيرة ورياح قوية، لشخص محتجز بداخل مركبته بعد انجرافها بمجرى وادي البطحاء في ولاية بدية ونقله إلى مكانٍ آمن.
وقوبل المقطع بسيل من عبارات الثناء على طاقم الإنقاذ، سيما المنقذ الذي نزل من المروحية عبر حبل طويل ظل يتأرجح به بفعل الرياح، قبل أن يتمكن من الوصل للمحاصر وانتشاله.
وكتب أحد المدونين معلقاً "أشهد إنها عملية معقدة وصعبة وليل والوادي يجري والمركبة 90% في الماء. لديهم أبناء وأهل ويعملون فوق المطلوب يجازفون لأجل سلامتكم من هم على تراب هذه الأرض الطيبة عمان الحبيبة".
وفي مشهد بطولي مماثل آخر، يظهر رجل الإنقاذ، محتضناً أحد المحاصرين، بعد انتشاله من مركبته، بينما يتأرجح حبل الإنقاذ بهما قبل الوصول للمروحية فوق مجرى واد وشل في ولاية المضيبي.
كما سجلت فرق الدفاع المدني والإسعاف، على الأرض، عدة عمليات إنقاذ بطولية، بينها إنقاذ شخص في مجرى وادٍ بولاية أدم بمحافظة الداخلية، حيث وصل له رجل الإنقاذ وسط يول قوية غمرت سيارته بالكامل ولجأ لسقفها طلباً للنجاة.
ووثق بعض السكان، يوم الأحد الماضي، جهود متطوعين من الأهالي استعانوا بحبل، للوصل لمركبة حاصرتها السيول، وأنقذوا طلاب مدارس صغار السن كانوا محتجزين فيها، وسط ثناء كبير تعدى حدود السلطنة مع انتشار تلك المشاهد البطولية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواصل فرق الإنقاذ الاستجابة لبلاغات المحاصرين والمتضررين مع وصول منخفض المطير لذروة تأثيراته يوم الثلاثاء، بينما تتواصل عمليات البحث عن عدد من المفقودين، فيما تم تسجيل 18 وفاة حتى الآن، بينهم عشرة طلاب مدارس صغار قضوا في انجراف مركبة كانت تقلهم يوم الأحد الماضي.