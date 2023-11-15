إعلاميون عرب لـ"إرم نيوز": الإعلام التقليدي يمكنه الصمود والتكيف مع المتغيرات المتسارعة

وفي بداية الجلسة استعرض المشاركون أهمية الإعلام التقليدي والتحديات الكبيرة التي يعيشها "الإعلام الأصيل" أمام الإعلام الجديد، مشيرين إلى تراجع مستويات متابعة الجمهور للأخبار على الشاشات الإعلامية، مقابل زيادة في المنصات الرقمية، ما دفع المؤسسات الإعلامية إلى ابتكار البرامج الإخبارية ذات الصبغة الترفيهية أو الوثائقية أو التحليلية، واستخدام الأدوات التي يمكن أن تترك تأثيرا على المشاهد عبر كافة الوسائل، وليس فقط على التلفزيون، وهذا كان له أثر على كل المستويات، خاصة التجارية ما جعل المؤسسات الإعلامية تعيد التفكير في نموذجها التشغيلي وتغيير طريقتها لإنتاج المحتوى.

وأكد المشاركون أن المؤسسات الإعلامية التي لا تبادر بتبني المنصات الرقمية بأن تكون جزءًا من هيكلها التشغيلي، سيكون مصيرها إلى زوال.

وأشار المشاركون إلى تخوف أصحاب القرار في المؤسسات الإعلامية التقليدية في البداية من ظهور المنصات الرقمية وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع مرور الوقت اكتشف الجميع أنها طريقة لإيصال المحتوى بشكل مختلف، وأتاحت فرصًا أكثر للمشاهد لمتابعة العديد من الأحداث من أي مكان وفي أي زمان، لافتين إلى أنها باتت جزءًا من الإعلام مجبرين على التعامل معها رغم ما تحتوي عليه من تدني المحتوى في بعض الأحيان.

وأجمعوا أن الإعلام الأصيل سيظل قويًا مهما تعددت الوسائل والمنصات لأنه الأصل، مشيرين إلى أن الوسائل الإعلامية في عصر التكنولوجيا تتعدد وتتنوع بطريقة أسرع وأكبر، لكن سيظل المحتوى سيد الموقف.

وأوضحوا أن منصات التواصل الاجتماعي جاءت لتبقى وعلينا التعايش معها، مشيرين إلى تحكم شركات التكنولوجيا العالمية في مداخيل الإعلانات على المنصات الرقمية، وتأثير ذلك على دخل المؤسسات الإعلامية التقليدية.