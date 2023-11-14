"إرم ميديا" تكرم موظفيها القدامى في الكونغرس العالمي للإعلام 2023

شاركت "إرم ميديا" في أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 بجناح لافت، وكرمت عددًا من موظفيها القدامى خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر الذي انطلق في مركز أبوظبي الوطني للمَعارض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة إرم ميديا شهاب الهاشمي: "يسرنا الترحيب بكم جميعًا أجمل ترحيب، في هذا الحدث الإعلامي العالمي الكبيرِ الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تحتضنه إمارة أبو ظبي، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالقطاعِ الإعلامي، ويجسد رؤيتها من خلال احتضان هذا الحدث الإعلامي الكبير، الذي أصبح ملتقى مهمًّا يَجمع أبرز وأهم العاملين في قطاع الإعلام".