"إرم ميديا" تكرم موظفيها القدامى في الكونغرس العالمي للإعلام 2023
شاركت "إرم ميديا" في أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 بجناح لافت، وكرمت عددًا من موظفيها القدامى خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر الذي انطلق في مركز أبوظبي الوطني للمَعارض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة إرم ميديا شهاب الهاشمي: "يسرنا الترحيب بكم جميعًا أجمل ترحيب، في هذا الحدث الإعلامي العالمي الكبيرِ الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تحتضنه إمارة أبو ظبي، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالقطاعِ الإعلامي، ويجسد رؤيتها من خلال احتضان هذا الحدث الإعلامي الكبير، الذي أصبح ملتقى مهمًّا يَجمع أبرز وأهم العاملين في قطاع الإعلام".
وخلال فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، كرَّم رئيس مجلس الإدارة شهاب الهاشمي عددًا من موظفي "إرم نيوز" القدامى، وهم حازم المراشدة، وعمر كراجة، ومنى مصلح، وسماح المغوش، ووصفي شهوان.
ولفت رئيس مجلس إدارة إرم ميديا إلى أنه وخلال 10 سنوات مضت على انطلاق "إرم نيوز" كانت حاضرة بموضوعية، وناقلة بمهنية جميع الأحداث التي عصفت بالعالم العربي، والمنطقة والعالم، والتي حرصت على تغطيتها ومتابعتها، محافظة في كل ذلك على قيمها النبيلة التي تستند إليها في عملها الإعلامي، مجسدة بنزاهة وأمانة شعارها منذ لحظة الانطلاق "الحقيقة محايدة"، معتمدة على خبرات وكفاءات على قدر عال من التميز والاحتراف.