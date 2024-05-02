ناهد السباعي تتحدث لـ"إرم نيوز" عن تجربة لجان تحكيم المهرجانات السينمائية

شاركت الممثلة المصرية ناهد السباعي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة، في الدورة التي أسدل الستار عليها منذ أيام.

وأكدت، في حديث لـ"إرم نيوز"، سعادتها بالتجربة وبوجودها ضمن ثقافات وخبرات من دول مختلفة، إذ تعتبر تجربة الحضور في لجان تحكيم المهرجانات السينمائية أمرا فريدا من نوعه، خصوصا مع تبادل الثقافات والخبرات، والتعرف على الرؤى السينمائية المختلفة من دول كثيرة من خلال مسابقات المهرجانات السينمائية المتنوعة.

محارب

وكشفت ناهد عن رؤيتها لتجربة مسلسل "محارب" الذي أطلت ببطولته في موسم دراما رمضان الماضي بشخصية حملت تركيبة مختلفة وجديدة عليها، وقالت: "سعدت للغاية بالتجربة بشكل عام من جميع النواحي المتعلقة بالنص المميز للكاتب محمد سيد بشير، والتعاون مع المخرجة الرائعة شيرين عادل وحسن الرداد وأحمد زاهر، وفريق العمل بشكل عام، الدور كان مركبا وصعبا، والأصداء عن دوري في المسلسل إيجابية للغاية سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "المسلسل تطرق للكثير من الموضوعات الاجتماعية الملامسة للواقع، إلى جانب طرحه موضوع السحر والحسد وفق مرجعيات القرآن الكريم، تجربة خاصة ومميزة بجميع تفاصيلها، حتى المشاهد الصعبة في العمل كانت ممتعة، وقمت بأداء مشاهدي في العمل حتى المشهد الأخير بنفسي من دون الاستعانة بممثلة بديلة، خصوصا مع رغبة مخرجة العمل شيرين عادل في واقعية ومصداقية هذا المشهد بالتحديد، الذي قمنا بإعادة تصويره لأكثر من مرة، صورنا حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وسعدت بانتشار المسلسل على نطاق واسع وقت عرضه".