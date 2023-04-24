مفاجأة تنتظر الأمير هاري في حفل تتويج الملك تشارلز

قال بول بوريل، كبير الخدم السابق لدى العائلة المالكة في بريطانيا إنه "سيتم تخصيص مقعد لدوق ساكس الأمير هاري يبعد 10 صفوف عن مقاعد باقي كبار أفراد العائلة، في حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث".

وأضاف بوريل أن المعلومات المتاحة لديه تؤكد أنه قد لا يكون أمام الأمير هاري سوى القليل من الوقت للتحدث فيه مع والده أو شقيقه، الأمير وليام، خلال زيارته المرتقبة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وأكد بوريل عدم وجود مجال للمصالحة في أعقاب التداعيات التي حدثت بعد نشر هاري كتاب مذكراته Spare مطلع العام الجاري ومن قبلها الوثائقي على نيتفليكس.